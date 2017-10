Kortrijk en Charleroi oefenen met wisselend succes tegen Franse eersteklassers Bewerkt door GVS

22u48

Bron: Belga 0 photo_news KV Kortrijk KV Kortrijk heeft vanavond in een vriendschappelijke partij de Franse eersteklasser Amiens SC met 2-0 verslagen. Ook Sporting Charleroi oefende tegen een Ligue 1-club. De Carolo's moesten met 3-0 het onderspit delven tegen FC Metz.

Amiens, vorig seizoen gepromoveerd uit de Ligue 2 en momenteel zestiende in de Franse eerste klasse, kreeg na een evenwichtig wedstrijdbegin geen poot meer aan de grond in West-Vlaanderen. Ajagun (12.) bracht de Kerels op voorsprong en ook Perbet was voor rust nog kort bij een doelpunt. Na de pauze vlamde Van Eenoo (51.) de 2-0 snoeihard tegen de netten, waarna de veer bij Amiens helemaal brak.

¿¿ KV Kortrijk - @AmiensSC 2-0 ¿¿¿¿ #KVKasc #COYR

¿¿ 12' 1-0 Ajagun

¿¿51' 2-0 Van Eenoo pic.twitter.com/8HfUpihy4i KV Kortrijk(@ kvkofficieel) link

Sporting Charleroi had een veel moeilijkere avond tegen FC Metz, momenteel rode lantaarn in de Ligue 1. De Zebra's kregen nog voor rust, via Roux (12.), Fournier (24.) en Cafu (39.), drie tegentreffers te slikken. Pollet en Baby waren in de tweede helft nog dicht bij een eerredder, maar het mocht niet meer baten voor de Henegouwers.