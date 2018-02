Kortrijk bindt Chevalier langer aan zich Eddy Soetaert

12 februari 2018

Kandidaat Gouden Stier Teddy Chevalier, zaterdag tegen Antwerp nog goed voor een allereerste hattrick in zijn carrière, heeft zijn contract bij KV Kortrijk met twee jaar verlengd. Het liep nog tot juni 2019 maar hij had zelf aangedrongen op een voorstel om dat open te breken. Zaterdag liet hij noteren dat het voorstel ‘een gebrek aan respect vanwege de club’ toonde, maar vandaag tekende hij toch.

Met 14 doelpunten doet Chevalier nu al beter dan in eerdere jaren. Zowel bij Zulte Waregem als Kortrijk scoorde hij 12 keer in één seizoen. “Nu ben ik ouder en slimmer geworden”, zegt hij. “En dankzij mijn vrouw en mijn dochtertje ben ik ook rustiger. Dat helpt me ook op het veld.”