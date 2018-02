Kortrijk bindt Chevalier langer aan zich, straks ook De Boeck: "Hij mag meteen tekenen" Eddy Soetaert

13 februari 2018

07u33 2 KV Kortrijk Kandidaat Gouden Stier Teddy Chevalier, zaterdag tegen Antwerp nog goed voor een allereerste hattrick in zijn carrière, heeft zijn contract bij KV Kortrijk met twee jaar verlengd. En straks zit ook Glen De Boeck een tweede keer met manager Matthias Leterme rond de tafel. Het is de bedoeling dat ook hij eerstdaags zijn contract verlengt.

Het contract van Chevalier liep nog tot juni 2019 maar hij had zelf aangedrongen op een voorstel om dat open te breken. Zaterdag liet hij noteren dat het voorstel ‘een gebrek aan respect vanwege de club’ toonde, maar gisteren tekende hij toch. Met 14 doelpunten doet Chevalier nu al beter dan in eerdere jaren. Zowel bij Zulte Waregem als Kortrijk scoorde hij 12 keer in één seizoen. “Nu ben ik ouder en slimmer geworden”, zegt hij. “En dankzij mijn vrouw en mijn dochtertje ben ik ook rustiger. Dat helpt me ook op het veld.”

En ook Glen De Boeck lijkt langer in het Guldensporenstadion te blijven. "Natuurlijk zijn we dik tevreden over het werk van Glen De Boeck", zegt Leterme. "We praatten al eerder over onze toekomst. Als het van mij afhangt, mag hij meteen tekenen. We hebben ook de intentie om de staf met Lorenzo Staelens, Wouter Vrancken en Karsten Vandendriessche compleet te behouden." De Boeck zit op dezelfde lijn: "Uiteraard wil ik blijven. Hier ligt een goede basis om verder op te bouwen." Wat rest: de punten en de komma's.

Leterme hoef je niet te overtuigen van de inbreng van zijn coach. Hij kent de grafiek van het team. Eind november stond Kortrijk 15de met 11 povere punten uit 14 wedstrijden. Amper drie maanden later staat het te lonken naar play-off 1 op amper één punt van de nummer vijf Antwerp - dat het zaterdag nog vakkundig inblikte. Glen De Boeck heeft de toverformule op zak: KVK haalde in 12 wedstrijden onder zijn leiding 25 punten en dat met heerlijk voetbal, een rist thuisoverwinningen en een korf vol doelpunten.