Kortgedingrechter geeft Faïz Selemani ongelijk in geschil met KBVB, speler mag nog altijd niet spelen TMA

04 oktober 2019

14u57 1 KV Kortrijk De Brusselse kortgedingrechter heeft de vordering afgewezen die voetballer Faïz Selemani had ingesteld tegen de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). De aanvaller van KV Kortrijk had de voetbalbond voor de rechter gesleept omdat die hem niet speelgerechtigd wilde verklaren na zijn contractbreuk bij Union. Hij eiste een dwangsom van 25.000 euro per dag en vroeg het recht om de hele competitie stil te leggen.

Volgens de advocaat van Faïz Selemani was het geschil begonnen toen Union Sint-Gillis weigerde in te stemmen met een transfer van de speler naar KV Kortrijk. Toen Selemani zich vervolgens op 14 augustus op de training meldde, zou hem de toegang zijn ontzegd tot het trainingsveld. Daarop riep de speler een zware fout in om zijn contract bij de Brusselse club te verbreken, waarna hij een contract tekende bij KV Kortrijk.

Volgens de speler was het aan de KBVB om de speler speelgerechtigd te verklaren, maar dat werd door de KBVB tegengesproken.

"De KBVB kan een speler eenvoudigweg niet speelgerechtigd verklaren", pleitte meester Audry Stévenart voor de KBVB. "Het zijn de clubs die zelf moeten nakijken of een speler speelgerechtigd is. Als een tegenstrever meent dat een bepaalde speler niet speelgerechtigd was, kunnen ze daarvoor een klacht indienen."



Het KBVB-reglement voorziet daarnaast dat een speler die zijn contract eenzijdig verbreekt zonder dat er sprake is van een zware fout, niet meer tijdens dezelfde competitie in dezelfde afdeling voor een andere club mag spelen. In zijn beschikking heeft de Brusselse kortgedingrechter nu geoordeeld dat er op het eerste gezicht geen sprake is van een zware fout in hoofde van Union Sint-Gillis en heeft ze de vordering van Selemani tegen de KBVB afgewezen. De speler kan wel nog in beroep gaan tegen die beschikking.