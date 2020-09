Julien De Sart neemt het met KV Kortrijk op tegen ploeg waar het voor hem allemaal begon: “Standard is favoriet maar nog niet gewonnen” Eddy Soetaert

18 september 2020

16u16 0 KV Kortrijk Julien De Sart (25) speelt zondag voor de zevende keer tegen Standard, de club waar het voor hem allemaal begon. Met Zulte Waregem won hij beide keren tegen de Rouches, met Kortrijk slechts één keer op vier. “Ook zondag in eigen huis is Standard favoriet, maar daarom nog niet gewonnen,” reageert de Luikenaar.

Het duurde tot na de interlandbreak voor De Sart weer erbij kon. Vele maanden hield een vervelende pijn in de adductoren hem van de velden af. Zijn aanwezigheid op het Kortrijkse middenveld was meteen weer een pluspunt: De Sart heeft een grote motor en dirigeert de activiteiten.

Vorig seizoen deed De Sart er nog zes goals en zes assists bovenop. “Het was het beste seizoen uit mijn carrière,” weet hij. “Ik miste maar één wedstrijd, door een schorsing. Soms zeg ik al eens een woord te veel tegen de scheidsrechter.”

De Sart was nog maar net 21 jaar geworden, toen hij voor 2,4 miljoen vanuit Standard vertrok naar Middelsbrough. Te vroeg allicht. De Britten verhuurden hem aan Derby en Zulte Waregem en uiteindelijk kon hij einde contract gratis worden binnengehaald door KV Kortrijk. Een heuse stunt.

Bij Standard speelde De Sart als jonge knaap maar liefst 61 wedstrijden in de Pro League. Met Kortrijk speelt hij zondag ook zijn… 61ste in zijn derde en laatste contractjaar bij de West-Vlamingen. Dan is het een publiek geheim dat een club zo’n speler ofwel langer wil houden, ofwel kwijt wil vóór hij gratis kan vertrekken. “We voeren gesprekken”, zegt algemeen manager Matthias Leterme. “We zouden Julien natuurlijk graag langer aan ons binden.”

De Sart zelf blijft op de vlakte: “Elke dag dat ik bij Kortrijk ben, geef ik me voluit. We zullen zien wat de toekomst brengt”, zei hij zondagavond nog na de zege tegen Moeskroen.

Gelinkt aan... Standard

De voorbije maanden werd hij vaak gelinkt aan Standard, zijn eerste profclub. Maar bij KVK informeerden de Luikenaars nooit. In de Luikse krant La Meuse liet de streekjongen zich al wel ontvallen: “Als ik de kans krijg om hogerop te spelen, zal ik het proberen. Eventueel ook in het buitenland. Ik heb veel geleerd tijdens mijn vorige passage in Engeland. Maar het kan ook dat ik mijn derde jaar bij Kortrijk uitdoe. Ik voel me hier goed, ik word er geapprecieerd.”

“De match tegen Cercle was bijna perfect”, zegt De Sart terugkijkend op zijn eerste duel van de competitie. “We wonnen met 3-0, we realiseerden voor de derde keer op rij een clean sheet. Dat geeft vertrouwen. Ja, ook voor de trip van zondag naar Standard. Voor mij is het natuurlijk altijd speciaal om ginds te spelen, maar we zullen er voluit voor gaan. We hebben er niets te verliezen.”

Vanderhaeghe: “Soms te streng”

“Het was in grote mate goed tegen Cercle”, meent trainer Yves Vanderhaeghe over de jongste wedstrijd. “Ik ben soms te streng in mijn analyse. Als ik andere trainers zo positief hoor praten over hun prestatie... Maar we moeten de kansen nog beter benutten en keihard blijven werken. Op Standard zullen we onze tactiek weer enigszins aanpassen, maar tactiek is niet alles. Als je tactiek afweegt tegenover mentaliteit, dan is dat laatste toch altijd het belangrijkste. Dat was ook zo in Gent, toen we er gingen winnen.”

Vóór de volgende interlandbreak krijgt KVK drie stevige opdrachten: uit naar Standard en Sint-Truiden, thuis tegen Antwerp. “Voor een tien op vijftien had iedereen willen tekenen, denk ik”, zegt Yves Vanderhaeghe. “Nu zou ik op voorhand tevreden zijn met een zege, een draw en een nederlaag. Maar je weet nooit tot wat je in staat bent.”