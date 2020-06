Joseph Allijns stopt na 19 jaar als voorzitter van KV Kortrijk, Ronny Verhelst is opvolger ESK/ABD

25 juni 2020

14u27 4 KV Kortrijk Na negentien jaar geeft hij de fakkel door. Joseph Allijns (64) is niet langer voorzitter van KV Kortrijk. Ronny Verhelst (57), ex-topman bij de Pro League, volgt hem op.

“Het is uiteraard geen evidente beslissing, maar het is een beslissing die mede genomen is in het belang van de club”, aldus Allijns. “Overigens kan mijn opvolger nieuwe impulsen geven aan onze club. 19 jaar voorzitterschap blijft uiteraard een mijlpaal in mijn leven. Ik wens de club dan ook alle succes en ik zal KV Kortrijk altijd in mijn hart dragen. Ik denk dat ik me altijd en overal heb ingezet voor KVK. Het blijft ook mijn club. Ik zal er altijd achter staan. Ik heb altijd geijverd voor eerlijkheid. In de zaak ‘Propere Handen’ heb ik mij ook sterk getoond.”

Allijns legt zijn mandaat neer als lid van de raad van bestuur van de Voetbalbond en de Pro League. Hij was sinds 2001 voorzitter van KV Kortrijk nadat hij de club na het faillissement had gered van de definitieve ondergang. Onder zijn hoede steeg de club van derde naar eerste klasse. Kortrijk profileerde zich sinds de promotie naar 1A in 2008 als stevige middenmoter met drie play-off 1-deelnames (2010, 2012 en 2015) en een bekerfinale (2012) als uitschieters.

Plots wordt men voorzitter na een week dag en nacht werken met Jean-Marc, Bo, Luc, Luc, Jean, john, ... Na 19 jaar is er het einde. Er blijft een schitterende club over met stevige fundamenten. Wat echt in hart zit @kvkofficieel slijt er nooit uit 1/2 joseph allijns(@ josephallijns) link

Kortrijkzaan Ronny Verhelst, die tussen 2012 en 2013 voorzitter van de Pro League was, wordt zijn opvolger. Hij heeft een uitgebreide loopbaan in de telecom- en mediasector. Verhelst was onder andere een pionier op het gebied van digitale televisie en mobiele diensten bij Telenet, Canal+ (Prime) en Tele Columbus (Duitsland). Momenteel is hij nog steeds actief als investeerder en voorzitter bij gelijkaardige bedrijven in Nederland, Frankrijk en Malta. “Ik ken Ronny goed. Het is een intellectueel man”, aldus Allijns aan onze redactie. “Hij is thuis in de media en was voorzitter van de Pro League. Hij kent het milieu vanuit alle facetten.”

“Het is een fantastische uitdaging om verder te mogen bouwen op de stevige fundamenten van deze mooie club”, vertelt Verhelst. “Een club met enorm veel potentieel, dankzij de sterke basis die gelegd werd onder leiding van mijn voorganger. Mijn geloof is groot om verder te kunnen groeien en eigen accenten te leggen, waardoor we deze club nog beter kunnen maken.”

“Ik kijk ernaar uit om spoedig gesprekken aan te knopen met supporters, sponsors, medewerkers, ... Kortom iedereen die KV Kortrijk een warm hart toedraagt. Zij zijn uiteindelijk KV Kortrijk, om hen draait het, en ik hoop om samen met hen te kunnen werken aan een mooie toekomst voor KVK.”

