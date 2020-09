Jackpot voor Kortrijk: Moffi voor acht miljoen naar Lorient ESK

20 september 2020

12u18 10 KV Kortrijk KV Kortrijk heeft zijn spits Terem Moffi (21) verkocht aan de Franse eersteklasser Lorient. De Nigeriaan speelde amper 9 wedstrijden bij KVK, goed voor 5 goals. Vorig weekend haakte hij nog ziek af. Lorient legt 8 miljoen neer.

De deal moet nog wel worden gefinaliseerd na het uitvoeren van de medische tests, maar het akkoord is wel al gesloten.

Lorient, dat al een paar maanden aandrong op een overgang, legt 8 miljoen neer voor Moffi. Daarbovenop vangt Kortrijk nog eens 20 procent op de doorverkoop en er zijn ook bonussen voorzien als de speler een bepaald aantal wedstrijden speelt bij de Franse club.

Moffi kreeg zijn opleiding bij een voetbalschool in Engeland en speelde daarna voor het Litouwse Riteriai. In Kortrijk liet hij zien dat hij een snelle spits is en bovendien een intelligente kerel.

Uiteraard behoort hij vandaag op Standard niet meer tot de selectie.

Vijf miljoen meer

De jackpot voor de Kerels. Hun duurste uitgaande transfer voor vandaag was de overgang van Youcef Atal naar een andere Franse eersteklasser: OGC Nice. KVK werd er in de zomer van 2018 drie miljoen euro rijker van. Thomas Kaminski trok voor 2,2 miljoen euro naar AA Gent, Adam Marušić leverde Kortrijk 2 miljoen euro op.

1. Terem Moffi naar Lorient voor 8 miljoen euro (2020/21)

2. Youcef Atal naar Nice voor 3 miljoen euro (2018/19)

3. Thomas Kaminski naar AA Gent voor 2,2 miljoen euro (2018/19)

4. Adam Marušić naar KV Oostende voor 2 miljoen euro (2016/17)

5. Ivan Santini naar Standard voor 1,6 miljoen euro (2015/16)