Het grillige trainersparcours van Glen De Boeck Yari Pinnewaert

15u25 0 Photo News KV Kortrijk Glen De Boeck (46) moet KV Kortrijk uit het slop zien te halen. De voormalige verdediger van Anderlecht zat sinds begin december 2016, toen hij aan de deur werd gezet bij Moeskroen, zonder club. N u krijgt hij in het Guldensporenstadion dus een nieuwe kans om zich te bewijzen op het hoogste niveau. Hieronder een overzicht van wat hij tot dusver verwezenlijkte als coach:

Glen De Boeck zette zijn eerste passen als trainer in 2005, toen nog onder de vleugels van Frank Vercauteren bij Anderlecht. Het duo wist met de Brusselaars eerst vice- en vervolgens landskampioen te worden, waarna De Boeck in 2007 vol zijn kans ging als hoofdtrainer bij Cercle Brugge.

Cercle Brugge (2007-2010): 118 wedstrijden (W:55 - G:19 - V:44)

Dat hij toen nog geen officieel trainersdiploma had, werd door de Bruggelingen handig omzeild door De Boeck te benoemen tot technisch directeur (terwijl Eddy Van de Ven op papier trainer werd). Een goede zet van de Vereniging, zo bleek, want in zijn eerste seizoen (2007-2008) stuwde De Boeck Cercle meteen naar een knappe vierde plaats en bovendien lag hij mee aan de basis van de ontbolstering van spelers als Tom De Sutter en Stijn De Smet. Die laatste komt hij bij de Kortrijkzanen trouwens opnieuw tegen.

BELGA

Het jaar daarop kreeg De Boeck assistentie van Lorenzo Staelens, met wie straks dus ook een nieuwe samenwerking volgt. Een vierde plaats zat er deze keer niet in, maar Cercle bleef wel lof toegezwaaid krijgen voor het attractieve voetbal dat het ten berde bracht. Het jaar daarop bereikte groen-zwart zelfs de bekerfinale, maar daarin ging het kansloos onderuit tegen AA Gent. Het leverde hem in april 2010 een contractverlenging in Brugge, maar een maand nadien koos hij voor een avontuur bij Germinal Beerschot - iets wat hem in West-Vlaanderen natuurlijk niet in dank werd afgenomen.

Germinal Beerschot (2010): 19 wedstrijden (W:5 - G:5 - V:9)

De op dat moment 39-jarige De Boeck tekende een contract voor drie seizoenen bij de 'Kielse Ratten', maar ondanks het feit dat hij toen spelers als Daniel Cruz, Bart Goor en Sherjill MacDonald onder zijn hoede had werd dat geen succesverhaal. Ondanks de magere competitiestart (3/18) bleef de paarse aanhang achter de coach staan, maar in de bestuurskamer van de club rommelde het. Daar stonden voorzitter Herman Kesters en erevoorzitter Jos Verhaegen lijnrecht tegenover elkaar, want laatstgenoemde was niet geconsulteerd bij de aanstelling van de nieuwe trainer. Hij schopte dan ook wild om zich heen in de media en toen ook De Boeck openlijk kritiek begon te uiten op de erevoorzitter en technisch directeur Gunther Hofmans, zat hij in november 2010 alweer zonder werk. Nog dit: De Boeck kreeg uiteindelijk zijn ontslag via een deurwaarder, waarna hij ook voor 15 jaar werd verbannen van Het Kiel.

PHOTO NEWS

VVV Venlo (2011): 16 wedstrijden (W:1 - G:4 - V:11)

Zijn passage bij het Nederlandse VVV Venlo was zowaar nog korter dan die in het Antwerpse. De Boeck mocht er aan de jaargang 2011-2012 beginnen, maar ook hij kon niet vermijden dat de ploeg er (net als het seizoen ervoor trouwens) meteen moest vechten tegen de degradatie. Toen hij met zijn ploeg in december een 7-0-nederlaag om de oren kreeg van Heracles, hield hij de eer aan zichzelf. In 16 wedstrijden kon hij er amper zeven puntjes vergaren.

Photo News

Waasland-Beveren (2012-2013): 34 wedstrijden (W:8 - G:11 - V:15)

“Toen ik bij Waasland-Beveren begon, zei iedereen: Ge zijt zot!", zo zou De Boeck ooit zeggen na zijn passage op de Freethiel. Daar nam hij in november 2012 de fakkel over van Dirk Geeraerd op het moment dat de promovendus troosteloos laatste stond, maar drie speeldagen voor het einde van het seizoen waren De Boeck & co wel al zeker van het behoud. Toen hij het seizoen daarop in elf speeldagen amper één keer wist te winnen en er op speeldag twaalf thuis werd verloren van de buren uit Lokeren (0-2), was de maat vol voor het Wase bestuur.

Photo News

Moeskroen (2016): 33 wedstrijden (W:7 - G:7 - V:19)

Het laatste kunstje van De Boeck tot dusver als trainer vond plaats in Moeskroen. Daar werd hij in januari 2016 aangesteld als vervanger van de ontslagen Cedomir Janevski, maar het verhaal was vergelijkbaar met dat bij Waasland-Beveren. In zijn eerste jaar loodste hij zijn team als bij wonder nog naar het behoud, het seizoen erop kreeg hij na 17 speeldagen de bons op Le Cannonnier.

belga