Hannes Van Der Bruggen: "Anastasiou? Ik heb het gevoel dat hij zal blijven"

Ze hadden Hannes Van Der Bruggen uitgenodigd om eens het nieuwe oefencomplex van AA Gent te bezoeken, de vroegere vrienden, verzorgers en materiaalmannen van de Buffalo's. Dinsdagmiddag liet hij zich even rondleiden. Was dat anders wel een goed idee, bij de wetenschap dat hij daarna weer naar KV Kortrijk moest, waar het spelershome meer weg heeft van een fabriekskantine dan van een gezellige loft?

Van Der Bruggen, nog altijd maar 24, op zijn negentiende al kapitein van AA Gent en deze zomer meteen tot aanvoerder van KVK gepromoveerd, heeft geen luxe nodig. "Voor mij telt alleen wat op het veld gebeurt", zegt hij in het anders wel chique koffiehuis op de Kortrijkse markt, waar de Balkanboys van het team wat graag hun ristretto's drinken. Van Der Bruggen kwam in januari van de gloednieuwe Ghelamco Arena naar het afgeleefde Guldensporenstadion en wat veel erger was: Kortrijk had toen net zes keer op rij verloren.

"Het was niet gemakkelijk. Je komt aan in een ploeg die al weken geen resultaten haalt. Dan is het niet simpel om daar als nieuweling in mee te gaan."

Je hoefde Gent niet echt te verlaten en je moést ook niet naar Kortrijk. Maar je deed het. Ook al was Sven Kums vertrokken en leek dat perspectief te bieden.

"Ik was ook niet echt ontevreden in Gent maar wat mij overkwam, gold ook voor Rob Schoofs. Het was redelijk frustrerend: ook als we een goede wedstrijd hadden gespeeld, werden we er altijd weer uitgehaald. Bovendien werd gezegd dat Trebel zou komen en als dat op voorspraak van Hein gebeurt, dan is dat sowieso om te spelen."

Maar nog geen jaar later is Hein weg. Was je niet beter gebleven?

"Ik denk het niet. Ik had geen problemen met Hein. Ik vind hem een supergoede trainer, maar de concurrentie is er zo groot dat je elke week top moet zijn om in de ploeg te staan. En anderzijds: Kortrijk leek me een stabiele eersteklasser die toch om de drie jaar een uitschieter naar boven toe haalt. "

Niet meteen dit jaar. Vorig seizoen bleef de club liefst negen wedstrijden op rij zonder overwinning, dat record is nu al neergehaald: tien op een rij zonder winst.

"Ja, maar daarvan zijn er wel vijf draws. Dat verzacht het leed. Het is natuurlijk niet tof voor onze gemoedsrust, maar het geeft toch een ander gevoel dan vorig jaar. En het voetbal dat we zaterdag tegen Genk speelden, was ook OK. De vorige drie wedstrijden zakten we veel te diep in, dat is mijn spel niet, dat heb ik ook tegen de trainer gezegd. Zoals we in het seizoenbegin speelden en ook nog tegen Club, Anderlecht en Zulte Waregem, dat gaf me een goed gevoel. Tegen Genk hebben we onszelf gelukkig teruggevonden."

Met jou voor het eerst in Kortrijk niet als verdedigende middenvelder maar op de rechterflank. Kun je daarmee leven?

"Absoluut. Ik ben ervan overtuigd dat ik ook aanvallende kwaliteiten heb. Ik ben een 'zes' als schakelspeler in de opbouw maar geen 'zes' als pure breker bij balverlies."

Je hebt Yannis Anastasiou inmiddels leren kennen.

"We hebben in het begin van het seizoen enkele keren gepraat. Het is een man met een visie en dat doet goed. Ik heb het gevoel dat hij zal blijven. Binnen de spelersgroep heb ik nog niemand gehoord die er niet meer achter staat. Ik hoor van de meerderheid dat ze tevreden zijn over de volledige staf trouwens. De assistenten zijn vakmannen, de trainingsstof is prima."

Maar sinds het verlies tegen Oostende op 30 september weten jullie ook dat de club uitkijkt naar een andere trainer.

"Eigenlijk houd ik me met die verhalen totaal niet bezig. We zijn ook geen geslagen ploeg. We hebben er al elke wedstrijd voor gevochten. Qua grinta kan niemand ons wat verwijten."

Wat zegt Anastasiou daarover tegen jullie?

"Niets. 'Ik neem de verantwoordelijkheid, jullie moeten gewoon voetballen', zegt hij. Da's alles."

Je bent er amper 24, maar je hebt al wat trainers zien komen en gaan.

"Ja. Ik begon onder Dury, dan Sollied, Bob Peeters, Fernandez, Rednic, Vanhaezebrouck, Belhocine, Anastasiou. Weet je, een ontslag, dat wens je niemand toe, zelfs niet als je niet in de ploeg staat. Het is altijd iemand die zijn job wordt afgenomen."

Het probleem is dat jullie nog maar drie punten méér hebben dan de laatste. Dat maakt een clubleider ongetwijfeld zenuwachtig. Jou ook?

"Neen, ik heb nog niet het gevoel dat we in degradatiegevaar verkeren. Omdat ik er echt van overtuigd ben dat we genoeg kwaliteiten hebben om eruit te geraken en daarna een zorgeloos seizoen te spelen."

De wedstrijd in Mechelen is wel richtinggevend. Als je daar verliest, staan jullie misschien wel samen laatste.

"We kunnen ze ook op 6 punten zetten, zodat we rustiger kunnen ademhalen. Het wordt sowieso een match op het scherp van de snee."

Mechelen is een fysiek sterke ploeg, zoals Antwerp, waar jullie compleet onderdoor gingen.

"Het is zeker een fysieke ploeg met een stevig publiek. Maar we hebben intussen veel opgestoken. Als we uitgaan van onze eigen sterkte, kunnen we best gaan voor winst. Het is hoog tijd dat we eens winnen."

Kortrijk, het leven zoals het is. Is het nog te harden voor een inwijkeling uit Bursbeke?

"Absoluut. Mooie winkels, lekkere koffie, gezellig stadion. Het komt wel goed."