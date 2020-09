Gilles Dewaele is revelatie van het seizoenbegin bij KV Kortrijk: “Tonen wat ik waard ben”

Eddy Soetaert

14 september 2020

14u48 0 KV Kortrijk Gilles Dewaele - nog altijd maar 24 jaar - is de revelatie van KV Kortrijk. Zelfs bij Extra Time was men vol lof voor de opmerkelijke prestaties van de KVK-nieuwkomer. Ook zondagavond 13 september was Dewaele weer belangrijk bij de 3-0-zege van zijn team tegen de buren uit Moeskroen.

Dewaele scoorde het tweede Kortrijkse doelpunt. Hij kopte een uitgemeten voorzet van Mboyo fraai overhoeks in doel. Later was hij de aanbrenger op weg naar het derde doelpunt van de avond, de knappe halve retro van Ocansey. “Het is mijn eerste doelpunt voor mijn nieuwe club en ik scoorde bovendien ook nog nu we voor het eerst publiek in onze tribunes hadden”, glundert de West-Vlaming. “De supporters zorgden echt voor een extra boost. Ze waren met bijna drieduizend en het leek wel alsof het stadion vol zat. Ik vraag me af welke sfeer ik zal meemaken als het nog eens helemaal vol zal zitten.”

Pluim voor scouting

Dewaele mag de eer opeisen ‘de man van de eerste vijf wedstrijden’ te zijn bij KV Kortrijk. Hij reageert bescheiden: “Ik val misschien meer op omdat ik nieuw ben en niemand wist wat hij van mij kon verwachten. Maar ik stel vast dat mijn speelstijl in de smaak valt. Ik hoop dat ik heb kunnen tonen wat ik waard ben.”

De pluim is voor de scouting van de club. Drie jaar speelde Dewaele met Westerlo in 1B tot hij er einde contract was. Natuurlijk kon hij verlengen bij de Kemphanen, maar intussen had KVK al lang van zich laten horen. Zodra de competitie in april definitief als beëindigd werd verklaard, werd de transfer definitief beklonken. Inmiddels woont Dewaele in Lendelede. “Mijn vriendin werkte in een bedrijf in Geel en kon de overplaatsing maken naar Ieper. Omwille van de corona hadden we niet veel mogelijkheden om uit te kijken naar een nieuwe woonst. We kozen voor een woning in Lendelede.”

Derde nul op rij

Intussen glundert trainer Yves Vanderhaeghe toch wel een klein beetje. Het mag, nu zijn team zowaar ex aequo tweede staat met Standard, de tegenstander van komende zondag. “We hadden het aanvankelijk niet gemakkelijk tegen Moeskroen. De rode kaart van Onana na een halfuur was een gunstig keerpunt. Maar we hebben ook weer niets weggegeven en we hielden al voor de derde keer op rij de nul”, beseft de coach. “Over de defensie dus geen slecht woord. De organisatie staat er, de duelkracht is goed. Maar aanvallend was het niet zo goed. We hadden weinig ideeën, de passing was slecht en pas toen we op voorsprong kwamen, ging het ineens veel vlotter.”

Zonder Selemani en Moffi

KV Kortrijk moest het doen zonder Moffi en Selemani en dat haalt natuurlijk wel veel talent uit het offensieve compartiment. Faiz Selemani legde op vrijdag 4 september een positieve test af en bleef daarom de hele week uit de groep weg. Vrijdag 11 september bleek een tweede test weer positief zodat hij nog een week van de training moet wegblijven. Vrijdag volgt een derde test. Terem Moffi miste zijn voorziene basisplaats door ziekte. “Ik werd de zondagvoormiddag rond half elf opgebeld door de clubdokter”, vertelt Yves Vanderhaeghe. “Hij zei dat Moffi de hele nacht ziek was geweest en stelde vast dat hij niet in staat was om te voetballen. Gezien de coronasituatie wou ik hem ook niet zomaar bij de groep brengen. Je kunt geen risico’s nemen.”

Moffi zal begin deze week net als alle andere spelers weer een coronatest afleggen.

Inmiddels weet Yves Vanderhaeghe waar hij staat. KV Kortrijk had een op papier relatief gemakkelijke aanhef van de competitie en heeft met tien op vijftien gehaald waar het mocht op hopen. De thuisnederlaag tegen Waasland-Beveren werd daarbij weggegomd door de zege op AA Gent. Het gelijkspel in eigen huis tegen Eupen werd vergeten door de winst op Cercle. En de zege tegen Moeskroen brengt het team naar de gedeelde tweede plaats. Zondag om 16 uur staat Standard-KV Kortrijk op het menu. “Het werkpunt van de week wordt om op Standard voetballend beter voor de dag te komen”, waarschuwt de coach.