Football Talk (03/04). Jonckheere tweede zomertransfer van KV Kortrijk - Trainer Flick tot 2023 bij Bayern



Redactie

03 april 2020

17u23 1

Flick tot 2023 bij Bayern

De kogel is door de kerk. Trainer Hansi Flick van Bayern München verlengt zijn contract tot 2023. Flick nam begin november het stokje over van Niko Kovac die door tegenvallende resultaten de laan werd uitgestuurd. Onder hem krabbelde Bayern weer op richting de top van de Bundesliga. Der Rekordmeister is als enige Duitse club nog op drie fronten actief: de beker, de competitie en de Champions League.

Voorzitter Karl-Heinz Rummenigge zegt op de website van de club blij te zijn met het bijtekenen van Flick. “Het team heeft grote stappen onder hem gemaakt en speelt attractief voetbal. Dat is ook aan de resultaten terug te zien. We zijn ervan overtuigd dat we met Hansi ook in de toekomst onze doelen zullen bereiken.”

#Flick2023 🖊️ ✔️ FC Bayern München(@ FCBayern) link

Jonckheere naar KV Kortrijk

Wat in de lucht hing, is nu ook officieel. Michiel Jonckheere verlaat KV Oostende en zet zijn carrière voort bij KV Kortrijk. De 30-jarige middenvelder was einde contract bij KVO en tekent een verbintenis voor twee jaar. Jonckheere speelde in totaal 193 wedstrijden voor de Kustboys waarin hij 18 doelpunten maakte en 14 assists gaf. Bij Kortrijk komt Jonckheere, die zijn jeugdopleiding kreeg bij Club Brugge en Zulte Waregem, opnieuw zijn ex-coach van bij KVO Yves Vanderhaeghe tegen.

Eerder rondde Kortrijk met Gilles Dewaele zijn eerste zomertransfer af.

Welkom Michiel Jonckheere! 🙌



✍ 2022

🇧🇪

🔴⚪



➡ https://t.co/3s6Qs5qdc3#WelkomMichiel pic.twitter.com/g6pRGUIafl KV Kortrijk - 🏡(@ kvkofficieel) link