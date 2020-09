Faiz Selemani: ‘Rechtbank, operatie, corona, nu wil ik voetballen’ Vrijdagavond met Kortrijk tegen Antwerp nog eens aan de aftrap Eddy Soetaert

24 september 2020

17u06 0 KV Kortrijk De voorbije vijftien maanden brachten weinig vrolijkheid voor de anders altijd opgewekte Comorees Faiz Selemani (26): “Eerst moest ik vier maanden aan de kant blijven door de procedures van Union, daarna werd ik constant afgeremd door een pubalgie en toen ik eindelijk helemaal fit was, werd ik ook nog geveld door corona. Het is tijd dat ik nu eens alleen nog aan voetbal moet denken.”

“Koorts, hoest, keelpijn, vermoeid, ik heb alle symptomen gehad”, vertelt de Kortrijkse aanvaller. “Maar ik wist dat het een virus was, geen blessure, en dat ik gauw weer zou kunnen voetballen. Natuurlijk viel het best tegen: ik moest thuis blijven, daarna alleen maar individueel oefenen. Het was een ontlading toen ik bij de derde test vernam dat alles voorbij is. Ik heb antilichamen gevormd, ik kan er weer voluit voor gaan.”

Eén doelpunt

Vrijdagavond staat hij aan de aftrap voor de thuismatch tegen FC Antwerp. Tot hiertoe startte hij enkel nog maar op Cercle Brugge, het duel dat KVK met 0-1 won dankzij een doelpunt van... Selemani, zijn enige dit seizoen. En ook vorig seizoen was de oogst schaars: één goaltje maar, de winning-goal op Eupen. Een seizoen waarin hij amper zeven keer op het veld kwam. Een schril contrast met de statistieken van een jaar eerder toen hij voor Union in 30 wedstrijden 17 doelpunten en 10 assists realiseerde.

“Alles liep goed dat seizoen”, weet hij maar al te goed. “Met Tau en Niakaté waren wij een doelpuntenmachine bij Union in 1B. Daarom is het zo frustrerend wat daarna gebeurde. Een aaneenschakeling van dramatische incidenten die ertoe leidden dat ik pas in december kon voetballen voor Kortrijk.”

“Twee maanden later werd ik alweer uitgeschakeld. Misschien had ik het wel té veel gewild, waardoor ik last kreeg aan de adductoren. Ik werd geopereerd in mijn thuisstad Marseille en revalideerde ginds bij mijn familie.”

Van het dubbele bekerduel met Antwerp in januari/februari herinnert hij zich nog één belangrijk detail: “In de heenmatch trapte ik in de laatste minuut op de paal. Met 1-2 hadden we toen een nog betere uitgangspositie gehaald om de bekerfinale te kunnen spelen.” Het vraagt om revanche bij de gemotiveerde Comorees.

‘Union wou me blokkeren’

“Het is goed dat ik in het elftal sta tegen deze mooie ploeg”, zegt Selemani. “Het wordt niet gemakkelijk maar wij hebben dit seizoen een sterk team. Er loopt veel kwaliteit rond me. Mannen als De Sart of Mboyo kunnen me perfect de bal meegeven.”

Het is wel uitermate grappig dat de Comorees, geboren en opgegroeid in Marseille, aanvankelijk als een verdediger werd beschouwd. “Jawel, ik stond altijd rechtsachter of zelfs centrale verdediger. Ook nog toen ik zou worden getransfereerd van Athletico Marseille, in de derde afdeling, naar Olympique Marseille, de club van mijn dromen. Alles leek geregeld. Ik weet nog altijd niet waarom het ineens niet is doorgegaan.”

Ook nog bij Niort in de Ligue 2 was hij aanvankelijk verdediger. Pas bij Lorient - de nieuwe club van Terem Moffi - werd hij rechtsbuiten. “Moffi vroeg me wat ik wist van Lorient. Ik heb hem verteld dat het een goede club is voor hem, hij heeft er alle kansen om te slagen.”

Het afscheid van Moffi is een extra reden voor Selemani om vanavond in de basiself te staan. Weg van alle zorgen die hem de voorbije vijftien maanden door het hoofd speelden.

“Het was een frustrerende periode”, zegt hij over zijn problemen met Union. “Ze hebben me willen blokkeren. Ik heb hun beslissing nooit begrepen. Ik was gedegouteerd van het voetbal, aanvankelijk ook van het gerecht dat me in het ongelijk stelde. Pas in beroep kreeg ik gelijk.”

Daarmee zijn de juridische verwikkelingen nog niet afgehandeld. “Er loopt nog een klacht van mij bij de Arbeidsrechtbank wegens een ernstige fout van de werkgever, omdat ik gedurende vier maanden mijn beroep niet heb kunnen uitoefenen. Zij hebben mij uit hun installaties gezet en zonder een schriftelijke betekening verboden er nog binnen te komen. Maar ik ben er niet meer mee bezig. Het is werk voor mijn advocaat, ik wil alleen nog voetballen.”

Het gevolg is dat hij vier maanden niet werd betaald. “Kortrijk heeft me goed behandeld. De club, de staff, de spelers, ze hebben me dag na dag overeind gehouden toen ik het niet meer zag zitten. Maar het is waar dat ik die vier maanden niet werd betaald,” zegt hij. “Ach, het ligt allemaal achter me.”

Faiz Selemani heeft rust gevonden in een landelijke gemeente dicht bij Kortrijk. In Dottenijs, deelgemeente van Moeskroen. Samen met zijn vrouw Elena en zijn dochtertje Thais dat straks vier wordt.

“Ze zullen er zijn op de match tegen Antwerp”, vertelt hij. “We hebben een speciaal teken voor elkaar als ik scoor.” Dat is precies wat hij bij KVK vaker moet gaan doen.