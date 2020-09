KV Kortrijk

Hij is snel, dribbelt kundig, kopt stevig, houdt overzicht én meer nog: hij scoort. Terem Moffi (21) maakte 5 goals in 11 optredens voor KV Kortrijk. Genoeg om een miljoenentransfer naar de Ligue 1 af te dwingen. Dit is het unieke verhaal van Moffi.