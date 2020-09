Doelman Ilic kan tot sterkhouder uitgroeien bij KV Kortrijk: “Marko moet stevige concurrent voor Jakubech worden” Eddy Soetaert

07 september 2020

12u04 0 KV Kortrijk Marko Ilic was vorige week nog met de Servische U21 te gast bij Letland (2-2), woensdag staat hij ook nog thuis tegen Turkije onder de lat. Donderdag wordt hij dan in Kortrijk verwacht voor de medische tests. Als die gunstig uitvallen, krijgt Ilic een contract . Niet voor drie jaar zoals eerst werd aangegeven, maar voor vier jaar.

Ilic’ voetbalcarrière begon in zijn geboortestad Novi Sad bij het plaatselijke FK Vojvodina. In de zomer van 2018 verkaste hij naar FK Vozdovac. Bij die club in de buurt van Belgrado werd hij meteen de eerste doelman in de Super Liga.

Dat de scouts van KV Kortrijk naar hem lonkten is begrijpelijk. Er was trouwens ook interesse vanuit Duitsland en Nederland. “We volgden Marko al langere tijd, maar we hadden een viertal keepers op het oog”, verklaart algemeen manager Matthias Leterme. Het profiel was duidelijk: “We wilden een jonge doelman die meteen inzetbaar is en die kan zorgen voor de nodige concurrentie voor Jakubech.”

Eerste goal voor Hakim

Intussen speelde KV Kortrijk een oefenpartij (2-1-winst) tegen een ploeg die wordt gevormd door spelers die nog zonder contract zitten. Daarbij onder meer Hervé Kage, Mujangi Bia en François Kompany. Bij de rust mocht de jonge Maleisiër Luqman Hakim invallen. Hij etaleerde een prima startsnelheid, is technisch bekwaam, maar zal nog heel veel boterhammen moeten eten om een uithouding te bezitten waarmee je in de Belgische eerste klasse aan de slag kunt.

De wedstrijd had vooral nut omdat Julien De Sart voluit kon meedoen en ook de recent aangeworven Australische centrale verdediger Trent Sainsbury aan de aftrap stond. Voor de partij van zondagavond tegen Moeskroen kan KVK duidelijk weer rekenen op De Sart en dat maakt toch wel een behoorlijk verschil.