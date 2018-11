De Boeck wordt dit seizoen als vijfde coach de laan uitgestuurd: zij gingen hem voor DMM

15 november 2018

14u38 1 KV Kortrijk Jawel, ook dit seizoen vallen ze weer als vliegen. Na Frank Defays, Yves Vanderhaeghe, Peter Maes en Yannick Ferrera wordt nu ook KV Kortrijk-coach Glen De Boeck ontslagen. Een overzicht van de trainerswals anno 2018-2019.

30 augustus: Moeskroen ontslaat na een dramatische start Frank Defays. De nieuwe coach moet de prijs betalen voor een 0 op 15. Laurent Demol neemt over.

2 september: Bernd Storck volgt Defays op bij Moeskroen. Hij tekent een contract voor één seizoen met optie voor nog een jaar.

8 oktober: Yves Vanderhaeghe moet opkrassen bij AA Gent. De Gentenaars staan na tien speeldagen op een zevende plaats in de Jupiler Pro League. Vooral de nederlagen tegen Club Brugge (0-4) en Racing Genk (1-5) in de eigen Ghelamco Arena zijn er te veel aan.

10 oktober: Jess Thorup wordt de nieuwe coach bij de Buffalo’s. De Deen komt over van Midtjylland en ondertekent een contract voor drie jaar.

27 oktober: Peter Maes moet opstappen bij Sporting Lokeren, vlak na het 0-0 gelijkspel tegen KV Oostende. De club staat onderin het klassement met 6 op 36. Assistent-coach Arnar Vidarsson neemt tijdelijk over.

29 oktober: Lokeren stelt Trond Sollied aan als opvolger van Peter Maes. De 59-jarige Noor was in het verleden al in België aan de slag als coach bij AA Gent (drie termijnen), Club Brugge en Lierse.

11 november: Waasland-Beveren beëindigt de samenwerking met Yannick Ferrera, daags na de 2-0 nederlaag bij Cercle Brugge. Na de heenronde zijn de Waaslanders pas veertiende in de stand met elf punten.

15 november: Ook voor Glen De Boeck is het over. De coach van KV Kortrijk wordt ontslagen na een mindere periode met 2 punten uit 4 wedstrijden. Ex-trainer Yves Vanderhaeghe wordt zijn opvolger.

Opvolger Yves Vanderhaeghe

KV Kortrijk speelde deze middag te gast bij FC Antwerp een oefenpartij onder de coaching van Glenn De Boeck. Na de wedstrijd kreeg hij van algemeen manager Matthias Leterme te horen dat een einde wordt gemaakt aan het contract van onbepaalde duur dat de partijen deze zomer afsloten. Tegelijk raakte ook bekend dat Yves Vanderhaeghe terugkeert bij Kortrijk.

De club heeft niets dan goede herinneringen aan Vanderhaeghe die er zes jaar assistent-trainer was en in het seizoen 2014-2015 uitkwam als T1. Na 18 speeldagen stond de club toen 2de in de rangschikking en eindigde uiteindelijk ook vlot binnen de top-6. Vanderhaeghe verlengde meteen zijn contract voor drie jaar, maar werd daarop door Marc Coucke weggeplukt richting KV Oostende. Met hem vertrok de hele trainersstaf.

Parcours De Boeck als coach

2007–2010: Cercle Brugge

2010: Germinal Beerschot

2011: VVV-Venlo

2012–2013: Waasland-Beveren

2016: Mouscron-Péruwelz

2017–2018: Kortrijk

Parcours Vanderhaeghe

2008–2014 Kortrijk (assistant)

2014–2015 Kortrijk

2015–2017 Oostende

2017–2018 Gent