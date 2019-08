Amerikaans bedrijf legt bewarend beslag op goederen Kortrijk-eigenaar Tan, club niet ongerust ESK/GVS

28 augustus 2019

Het Amerikaanse General Wireless heeft bewarend beslag laten leggen op de goederen van KV Kortrijk-eigenaar Vincent Tan. Volgens het bedrijf achter keten Radioshack is de Maleisiër in gebreke gebleven voor het niet naleven van een internationale arbitragebeslissing. Door bewarend beslag te leggen op zijn eigendommen - Tan bezit naast KV Kortrijk nog onder andere Cardiff City, Los Angeles Football en enkele bedrijven naast het voetbal -, stellen de Amerikanen hun rechten veilig. General Wireless zou enkele miljoenen te goed hebben van Tan.

KVK maakt zich echter geen zorgen, zo heeft onze redactie van KVK-manager Matthias Leterme vernomen. “Dit heeft niets te maken met het sportieve aspect van onze club. Tan is een miljardair. We moeten hoe dan ook niet op zoek naar een nieuwe eigenaar.” De Maleisiër gaat nu verder in rechtszaak. Als hij wint, is de kous af. Als hij verliest, zal hij het bedrag dat hij verschuldigd is, moeten betalen.