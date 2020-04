“Handen af van onze traditieclub”: supporters KV Kortrijk laten met spandoeken duidelijk merken hoe ze over fusieplannen denken Alexander Haezebrouck

17 april 2020

14u13 76 KV Kortrijk KV Kortrijk en Moeskroen praten over KV Kortrijk en Moeskroen praten over een fusie waarbij mogelijk ook KSV Roeselare betrokken zou worden. De eerste gesprekken daarover verliepen constructief. Maar de supporters van KV Kortrijk onthalen dat nieuws zeker niet op gejuich. Enkele fans gingen zelfs spandoeken in de buurt van het Guldensporenstadion hangen om hun ongenoegen te uiten. En in een Instagram-poll spreekt de achterban zich ook resoluut uit tegen het idee.

De Instagrampagina ‘KV Kortrijk Fans’ lanceerde vanmorgen ook een poll om te weten te komen wat de fans vinden van de fusieplannen tussen Kortrijk en Moeskroen. De trend was schrijven van dit artikel duidelijk. Amper 23 procent had zich uitgesproken voor een fusie en 77 procent had tegen gestemd. Ook de reacties die volgen zijn erg duidelijk. Supporters smeken om het niet te doen en gooien met verwijten naar het bestuur. In de buurt van het Guldensporenstadion gingen fans van de Kerels ook spandoeken hangen. “Handen af van onze traditieclub” en “1 stad, 1 club” waren enkele van de boodschappen.

Ook voormalig voorzitter van de supportersfederatie van KV Kortrijk John Martin voelt weinig voor een fusie. “Ik geloof daar niet in”, zegt John Martin (62). “Roeselare is financieel niet gezond en ook Moeskroen heeft licentieproblemen, dat is ook geen goed teken. Bovendien zijn ze in Moeskroen vooral enkel Franstalig, dat ligt gevoelig. De gouden tijden met ex-voorzitter Jean-Pierre Detremmerie in Moeskroen zijn voorbij. Trouwens, ook na een fusie kan je in West-Vlaanderen Club Brugge niet meer bijbenen. Hoeveel Kortrijkzanen zijn er niet die supporteren voor Club Brugge en niet voor KVK?”

Volgens Martin hadden ze in de jaren 90 betere fusieplannen. “Toen waren er gesprekken tussen Kortrijk, Harelbeke en Waregem om te fusioneren”, vertelt John. “Was dat toen doorgegaan, dan hadden we nu een sterke Zuid-West-Vlaamse ploeg gehad. Mochten de plannen van vandaag nu wel doorgaan, zullen we niet anders kunnen dan ons erbij neer te leggen. Zelf ben ik te oud geworden om me daar stevig tegen te verzetten, maar andere supporters zullen dat zeker wel doen. Niemand ziet dit graag gebeuren, dat is toch wat ik hoor uit supporterskringen.”

Op de sociaalnetwerksites opperen sommige supporters dat een fusie enkel kan wanneer het stamnummer 19 behouden blijft, de kleuren rood en wit blijven, dat het stadion in Kortrijk blijft en dat de naam KV Kortrijk blijft bestaan. Voorzitter Joseph Allijns gaf al aan dat wanneer de fusie er komt, het stadion in Kortrijk blijft. “Het is vooral een economisch verhaal waarin we elkaar moeten versterken”, zegt Allijns, die een grote voorstander is van een fusie.

Lees ook: Waarom zou KV Kortrijk fusie willen met palliatieve clubs als Moeskroen en Roeselare? (+)

Lees ook: Kortrijk-voorzitter Allijns over mogelijke fusie: “Beter samenwerken dan elkaar beconcurreren”

Lees ook: Van verstandshuwelijk in Genk tot de verschillende gedaantes van Beerschot: de (succes)verhalen van Belgische fusieclubs