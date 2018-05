KV Kortrijk verslaat Waasland-Beveren, Chevalier géén topschutter: "Wil Harbaoui feliciteren" – Moeskroen veegt de vloer aan met OHL MH

18 mei 2018

21u30 8 Waasland-Beveren WBE WBE 1 einde 3 KVK KVK Kortrijk Belgisch Voetbal Geen topschutterstitel voor Teddy Chevalier. De Fransman moest er vanavond minimaal twee in het mandje leggen om zijn doel te bereiken, maar faalde in die opzet. De teller bleef staan op 21 stuks. Harbaoui (22 stuks) steekt de Fransman zo de loef af. KV Kortrijk haalde het wel met 1-3 van een tienkoppig Waasland-Beveren. In die andere pot stuurde Moeskroen OHL huiswaarts met forfaitcijfers (5-0).

Nochtans kreeg Chevalier -vooral in de eerste helft- twee prima kansen, maar scoren lukte niet. Dat deed Jérémy Perbet tien minuten voor rust wél. De fraaie pré-assist kwam op naam van… Chevalier - die na afloop de tijd nam om Hamdi Harbaoui te feliciteren met zijn status als topschutter. "Ik speelde een goed seizoen met veel goals en veel assists, maar wil Harbaoui toch feliciteren. Ik ben tevreden over mijn prestaties." (lees hieronder verder)

🎙Chevalier: Ik speelde een goed seizoen met veel goals en assists maar ik wil langs deze weg Hamdi Harbaoui feliciteren met zijn titel van topschutter. Ik heb alles gegeven en volgend seizoen ga ik er terug voor. Ik ben tevreden over mijn prestaties #wbeKVK pic.twitter.com/aFCBa1XSCR KV Kortrijk(@ kvkofficieel) link

't Was overigens een verdiende 0-1. Tot overmaat van ramp viel Waasland-Beveren op slag van rust met z’n tienen na dom rood voor Angban. Voor Glen De Boeck en KVK leek er dan ook geen vuiltje aan de lucht. Zéker niet toen Ajagun al gauw na rust een afvallende bal fraai in doel schoot (0-2). Toch kwamen de ‘Kerels’ nog in de problemen. Ampomah tekende met een geweldige lob voor 1-2 en op het uur kreeg Thelin dé kans om Waasland-Beveren onverhoopt langszij te schieten. De Zweed, zeker van een WK-selectie, faalde echter vanop de stip. Geen twintigste competitiegoal. In het slot zorgde de 18-jarige invaller Medjon Hoxha nog voor het slotakkoord. Eindstand 1-3. (lees hieronder verder)

In die andere match veegde Moeskroen de vloer aan met een mak OHL. Bij de rust stonden er al forfaitcijfers op het bord. Vijf verschillende doelpuntenmakers. De meest opvallende was die van de amper 18-jarige Spahiu (20’). Ook Mbombo (6’), Amallah (24’), Diediou (43’) en Mohamed (44’) pikten hun goal mee. Moeskroen eindigt in groep A van play-off 2 zo als derde met 14 op 30. OHL is vierde met vijf punten minder op de teller. Zulte Waregem kreeg vanavond een 5-0-zege tegen het failliete Lierse cadeau.