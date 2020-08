KV Kortrijk ontrolt plan om 2.980 supporters toe te laten: “De fans hebben hun lot in eigen handen” Eddy Soetaert/MXG

28 augustus 2020

15u43 0 Belgisch voetbal KV Kortrijk wil al zijn abonnees weer van het voetbal laten genieten wanneer op 15 september de club gastheer is voor buur Excel Moeskroen. Daarvoor heeft KVK een plan ontrold waarbij 2.980 van de bijna 10.000 plaatsen kunnen worden benut. De club is daarmee de eerste die klaar is voor voetbal met publiek in coronatijden.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

“In elke tribune zijn twee of meer compartimenten van telkens 400 plaatsen voorzien met inachtneming van alle coronamaatregelen”, aldus burgemeester Van Quickenborne. “Iedere toeschouwer zal altijd een mondmasker moeten dragen en wie zich daar niet aan houdt, kan voor de rest van het seizoen de toegang worden ontzegd. Politiemensen in burger zullen toezicht houden. Maar ik ga ervan uit dat de Kortrijkse supporters zich positief zullen gedragen, zij waren de voorbije weken vragende partij om weer van het voetbal te kunnen genieten, onder welke omstandigheden dat ook moet.”

“Ook in de staantribune worden twee compartimenten van 400 plaatsen voorzien”, aldus B2C-manager Jelle Brulez. “We beseffen dat dit een risico is, maar we geloven in de discipline nu onze fans voor het eerst in zes maanden weer naar het voetbal kunnen. Iedereen zal er op een aangeduide plaats moeten staan.”

In de drie zittribunes zullen bubbels van maximum vijf mensen bijeen kunnen zitten, maar in de staantribune die normaal 3.650 fans kan herbergen, wordt dat niet toegestaan. Daar is telkens extra tussenruimte voorzien.

“Het sportief belang is groot: supporters zullen hun team weer kunnen steunen. Maar er is ook het economisch belang: op wedstrijddagen hebben 300 mensen hier een job”, zegt Brulez. “Uiteraard zullen er veel stewards worden ingezet, ook al omdat er niet één maar zes ingangen zullen zijn zodat iedereen rechtstreeks naar zijn compartiment toe kan. Meer nog, we zullen werken met tijdsloten waarbij om het kwartier honderd mensen naar hun plaats binnen hun compartiment kunnen stappen. Elk compartiment krijgt ook afzonderlijke horeca en sanitair. Het is wel zo dat een kwartier voor het einde van de wedstrijd de drankverkoop wordt afgesloten zodat iedereen na de wedstrijd in alle rust het stadion kan verlaten.”

“Ook als er gescoord wordt, zal er bescheiden moeten gevierd worden”, aldus de burgemeester. “Bovendien zullen hosts de toeschouwers naar hun plaatsen begeleiden en komt er een eenrichtingsflow zodat niemand anderen moet kruisen.”

KV Kortrijk heeft op vandaag zo’n 2.500 abonnementen verkocht. Het wil de komende twee weken nog 380 abo’s slijten zodat er een volledige bezetting komt van het voorziene aantal plaatsen.

“Ik heb als burgemeester de toestemming gegeven voor dit plan omdat ik erin geloof”, zegt Van Quickenborne. “Ik ben ervan overtuigd dat het ook de goedkeuring van hogerhand zal krijgen.”

Lees ook: De keeperscarrousel van AA Gent: ondanks goede prestaties van Roef heeft Bolat toch streepje voor