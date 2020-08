KV Kortrijk en Eupen komen niet tot scoren, Panda’s treffen driemaal aluminium Redactie

21 augustus 2020

20u55 2 KV Kortrijk KVK KVK 0 einde 0 EUP EUP KAS Eupen

KV Kortrijk en Eupen hielden elkaar met een scoreloos gelijkspel in bedwang. De Panda’s maakten het meeste aanspraak op de drie punten, maar het kader stond liefst driemaal in de weg.

De eerste helft had weinig om het lijf. Eupen zorgde voor het sporadische gevaar. Jakubech gebruikte de vuisten bij een verschroeiend schot van N’Dri, Musona raakte bij een vrije trap de deklat. Voorts veel slordigheden, vooral langs de zijde van KV Kortrijk, dat doelman De Wolf geen enkele keer kon bestoken. De preek van Yves Vanderhaeghe aan de rust bracht geen soelaas, want ook in de tweede helft bleven de bezoekers de gevaarlijkste ploeg. Ngoy stuitte op het been van Jakubech en kopte enkele minuten later op de paal. De Panda’s verdienden de voorsprong.

Na ruim een uur kon KVK dan toch wat weerwerk bieden: Ocansey zag zijn poging gekeerd door De Wolf, Mboyo schoot in het zijnet. Maar dé kansen vielen nog aan de overzijde. Koné kreeg bij een goede voorzet van Schouterden te weinig kracht achter zijn kopstoot, in blessuretijd krulde Embalo tegen de paal - alweer op het aluminium. Geen goals in het Guldensporenstadion. Kortrijk heeft 4 op 9, Eupen 2 op 9.



