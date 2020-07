KV Kortrijk en Charleroi houden elkaar in evenwicht in oefenpot LUVM

10 juli 2020

17u01 0 Jupiler Pro League KV Kortrijk speelde deze namiddag zijn tweede, Sporting Charleroi al zijn derde oefenwedstrijd. Na een wedstrijd waarin het doelgevaar schaars was, bleven ze op een gelijkspel steken. Beide goals vielen in het openingskwartier.

Charleroi nam, na overwinningen op Anderlecht en Zulte Waregem, ook in Kortrijk van meetaf het initiatief. Maar het was Kortrijk dat, na een onnodige overtreding van doelman Penneteau op Van den Bossche, vanop de elfmeterstip voorsprong mocht nemen. Binnen de vijf minuten herstelden de Zebra’s het evenwicht. Na een goeie individuele actie legde Juventus-huurling Tsadjout het leer panklaar voor Benchaib. Van Der Bruggen zat er nog tussen maar de Kortrijkse kapitein versloeg zijn eigen doelman.

Charleroi bleef baas, maar kwam voor de pauze niet verder dan een schuiver van Morioka naast en een dropshot van Benchaib waar Jakubech geen moeite mee had. Na de pauze kreeg invaller Descotte een open kans na een schitterende schijnbeweging van Morioka, maar de jonge spits knalde wild over. In de slotfase liet Belhocine niet enkel aanwinst Gillet debuteren, maar mochten ook Fall en Delfi (terug uit quarantaine na hun positieve coronatest van twee weken geleden) nog even opdraven.

Bij Kortrijk gunde Yves Vanderhaeghe een pak jongeren speelgelegenheid en experimenteerde hij met Eric Ocansey na de rust als linksachter.

De wedstrijd werd overigens niet op het hoofdveld van het Guldensporenstadion afgewerkt, maar op het oefenveld Wembley. Morgen speelt Kortrijk wel op het vier maanden geleden heringezaaide hoofdveld, dan is Cercle Brugge om 15 uur de tegenstander.

Kortrijk: Jakubech; Dewaele (60' Vandevoorde), Hines-Ike (54' Golubovic) , Verkerken (60' Rougeaux), Ritiere (60' Ocansey); Van den Bossche (60' Bendianishvili)), Makarenko (60' Maus), Van Der Bruggen (60' Jonckheere), Lepoint (60' Ajagun), Stojanovic (46' Gueye); Moffi (60' Mboyo).

Charleroi: Penneteau; Busi (65' Tchatchoua), Diagne (65' Zajkov), Dessoleil (46' Willems), Kayembe (65' Marinos), Gholizadeh (80' Fall), Lazare (46' Hendrickx) , Morioka (80' Gillet), Benchaib (46' Descotte), Nicholson (65' Niane), Tsjadjout (80' Delfi).

Doelpunten: 11' Stojanovic (strafschop, 1-0), 15' Van Der Bruggen (owngoal, 1-1)