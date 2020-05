Kums en Trebel schenken plexiglas aan rusthuis zodat bewoners kunnen communiceren: “Die mensen hebben het hard nodig” JBE/XC

07 mei 2020

14u09

Bron: VTM Nieuws/Belga 0 Belgisch voetbal Sven Kums (AA Gent) en Adrien Trebel (RSC Anderlecht) hebben in naam van de hulpactie ‘Souliers Du Coeur’ een plexiglas spreekkamer geschonken aan het woonzorgcentrum Trèfles in Anderlecht. Dankzij deze spreekkamer kunnen de bewoners op een veilige manier met hun familieleden praten. “Die mensen hebben het hard nodig”, aldus Kums.



De spreekkamer werd ontworpen door de onderneming XLG. Het ontwerp zorgt ervoor dat twee personen recht tegenover elkaar kunnen gaan zitten, maar tegelijkertijd beiden nog omgeven en afgescheiden zijn door wanden van plexiglas. Zo kunnen ze elkaar aankijken en een babbeltje doen zonder te dicht bij te komen en elkaar mogelijk te besmetten. De installatie is bovendien erg mobiel doordat er wieltjes onder staan.

De hulpactie Souliers Du Coeur van voetbalmakelaar Mogi Bayat kocht drie van deze installaties aan om te verdelen in rusthuizen en woonzorgcentra. De onderneming XLG deed er nog eens drie spreekkamers gratis bovenop. In woonzorgcentrum Trèfles in Anderlecht werd de eerste installatie geïnstalleerd en meteen uitgetest door Kums, Trebel en enkele bewoners.

De voetballers trainen intussen in kleine groepen, maar ze leven ook nog in onzekerheid. De Nationale Veiligheidsraad besliste woensdag alvast dat ze al zeker tot 31 juli geen competitiewedstrijden zullen spelen.

"Wanneer je in zo'n crisis zit, denk je amper aan het voetbal, maar aan je familie en je naasten. Het voetbal komt vandaag op de tweede plaats. We proberen daarom op onze eigen manier met Souliers Du Coeur een bijdrage te leveren", vertelt Adrien Trebel.

