Kums (AA Gent) ondervindt lichte hinder aan knie Rudy Nuyens in Spanje

11 januari 2020

13u28 0

AA Gent sloot zijn stage in Oliva gisteren af met een laatste veldtraining. Slechts 19 spelers kwamen het veld op voor een oefensessie die deels uit wedstrijdvormen en deels uit speelse oefeningen bestond. Anderen hielden het bij oefeningen in de fitness. Kums ondervond wat hinder aan de knie, na de trappen die hij vrijdag incasseerde in de wedstrijd tegen Ingolstadt. Verwacht wordt dat de middenvelder de trainingen volgende week kan hervatten. Jess Thorup benutte de laatste stagedag voor individuele gesprekken met een aantal spelers.

AA Gent vliegt vanavond terug naar België. De spelers krijgen even vrijaf en worden maandagmiddag terug op het oefencentrum in Oostakker verwacht.