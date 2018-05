Kubo bezorgt Gent Europees voetbal, AA Gent pakt 12 op 12 tegen Club Brugge en Anderlecht Rudy Nuyens

20 mei 2018

19u58

Bron: Eigen berichtgeving 0 Belgisch Voetbal AA Gent heeft zijn Europees ticket beet. De Buffalo’s gingen op de slotdag met 0-1 winnen bij de landskampioen en stelden zo de vierde plaats veilig. Een doelpunt van Kubo bracht Gent waar het wou zijn.

AA Gent eindigde het seizoen in schoonheid, na een jaar waarin het alle kleuren van de regenboog zag. De Buffalo’s zaten in de kelder toen Yves Vanderhaeghe begin oktober overnam. Vanderhaeghe loodste AA Gent naar play-off 1, waar een nieuwe rollercoaster van start ging. Een zes op zes tegen Anderlecht en Club Brugge deed de Buffalo’s zelfs even dromen van de titel, maar een beschamende nul op zes tegen Charleroi bracht de voetjes weer op de grond. Een nieuwe zes op zes tegen Anderlecht en Brugge leidde uiteindelijk toch naar Europees voetbal.

De avond begon in Brugge met een eindeloze reeks huldigiingen. Ruud Vormer kreeg zijn Gouden Schoen, Hans Vanaken werd geëerd als Profvoetballer van het jaar, Ivan Leko als coach, Wesley als ‘Rookie’…. Er leek maar geen einde aan te komen. De volgelopen tribunes kraaiden van de pret. Ook op het veld werd de titel luister bijgezet, met de 41-jarige Timmy Simons als aanvoerder tussen de lijnen.

De feestvibraties gingen evenwel liggen van zodra de eerste bal was getrapt. Langs twee kanten werd er ruim 20 minuten lang flink aangerommeld. Simons en Kubo kregen in het eerste kwartier elk een half kansje, maar hun afwerking was verre van feestelijk. Een kopbal(letje) van Mechele en een schot van Vanaken (net naast) konden Kalinic ook al niet verontrusten.

Kubo scoort

Aan de overkant deed Kubo het andermaal niet onaardig als ‘valse negen’. De Japanner bood Andrijasevic een behoorlijke kopkans aan, maar de bal zeilde over het doel van Horvath. ‘Dan doe ik het maar zelf’, dacht Kubo. Op een verre vrijschop rende de Japanner weg in de rug van Mechele, om de bal knap en in één tijd tegen de netten te jagen. De elfde van het seizoen voor Kubo, die zich zo meteen ook tot topschutter van AA Gent kroonde.

Club Brugge slaagde er voor de rust niet in om iets behoorlijks terug te doen. Vossen kopte een mogelijkheid hoog over, maar dat was dan ook alles. Het Gentse middenveld – met een verdienstelijke Dejaegere in de plaats van de geschorste Verstraete – hield Vormer en Vanaken in toom.

Die van Gent kregen bij de rust te horen dat hun voorsprong broodnodig was om de vierde plaats vast te houden, want Genk leidde intussen in het Astridpark met 0-2. Tijd om nog een tandje bij te steken dus. Een schot van Yaremchuk verdween via een Brugse been in hoekschop, een poging van Andrijasevic strandde in de armen van Horvath. Club besefte dat het moest reageren. Dat deed het ook via Cools, maar Kalinic hield zijn doel ongeschonden.

Hoeveel goeie wil er van Brugse kant ook aanwezig was om de titel in de verf te zetten, de decompressie zat in het hoofd en in de benen. Het publiek ging er nog eens achter staan, met een dreigende poging van Poulain tot gevolg. Even was Gent het noorden kwijt, maar onder impuls van Andrijasevic en Kubo keerde weer wat rust terug in de rangen. Gent stond wel onder druk, maar had de zaken onder controle en counterde bij momenten gevat. Zo wist Kubo nog een keer te ontsnappen, maar zijn poging strandde op de deklat.

Club Brugge liep zijn tweede thuisnederlaag van deze play-offs op en zag uiteindelijk ook een record sneuvelen. Na tachtig thuiswedstrijden met goals slaagde Club er voor het eerst niet in om te scoren op eigen veld.