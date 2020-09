KSV Roeselare vindt geen oplossing en moet de boeken neerleggen Redactie

18u38 8 Belgisch voetbal KSV Roeselare, dat vorig seizoen geen proflicentie verkreeg en zo degradeerde naar de eerste amateurdivisie, legt de boeken neer. De club vraagt het faillissement aan. Dat werd vrijdag door persverantwoordelijke Evert Stroobant bevestigd aan Belga. De club wil verder geen commentaar geven.

“De club heeft in de laatste dagen uitgebreid en moedig geprobeerd te zoeken naar een oplossing”, werd in een laatste boodschap gepost op de clubwebsite. “Er waren drie opties, die in de loop van de dag allen zijn afgehaakt door gebrek aan tijd. Daarom zal de Raad van Bestuur deze avond moeten beslissen om de boeken neer te leggen. Zo zal er straks een einde komen aan stamnummer 134.”

Het ging de voorbije week heel erg snel voor KSV Roeselare. De club toonde zich in het tussenseizoen ambitieus om snel terug te keren naar 1B, maar het nieuwe verhaal bleek gebouwd op luchtkastelen. Sportief directeur Jolan F., die ook ervan verdacht wordt vijf minderjarige voetballers een contract bij een club te hebben beloofd in ruil voor seksuele gunsten, duwde de club richting ondergang. Hij wordt beschuldigd van het opstellen van valse contracten en oplichting.

KSV Roeselare verdween na het afgelopen seizoen uit 1B, omdat het niet voldeed aan de financiële voorwaarden. Ook een procedure bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) leverde geen 1B-licentie op. Een jaar geleden werd de club al eens failliet verklaard, maar het faillissement werd nadien opgeheven.

