KSV Roeselare is gered: rechter maakt faillissement ongedaan Redactie

19 september 2019

16u09 68 Belgisch Voetbal Voetbalclub KSV Roeselare is gered. Zonet heeft de rechter in de ondernemingsrechtbank van Kortrijk het faillissement ongedaan gemaakt. Roeselare zal wel moeten opdraaien voor de gerechtskosten.

Roeselare werd vorige week dinsdag bij verstek failliet verklaard, maar tekende beroep aan. De club, die beweerde dat er op met moment van de failliet verklaring genoeg geld op de rekening stond om de schuldeisers te betalen en gaf aan dat het faillissement berustte op een vergissing. Deze redenering werd door de Kortrijkse rechtbank van koophandel gevolgd. Het faillissement werd ingetrokken. De rechter was in zijn vonnis wel streng voor de club. Hij noemde het beleid slordig en veroordeelde de club tot alle gerechtskosten. “Ik verwacht van een voetbalploeg uit 1B een veel beter financieel plan”, aldus de rechter. Tijdens het voorlezen van het vonnis waren een tiental KSV-supporters aanwezig in de zaal. Zij reageerden opgelucht.

Het 1B-duel tussen Lokerenen Roeselare van morgen kan dus gewoon doorgaan, zo bevestigt ook de Pro League. “De Pro League neemt akte van de uitspraak van de rechter, die deze middag werd bekendgemaakt, om het verzet van KSV Roeselare gegrond te verklaren. Deze uitspraak stelt de club in staat om haar professionele activiteiten terug op te nemen”, klinkt het in een korte mededeling van de Pro League. “De wedstrijd van morgen, om 20u30, tussen Sporting Lokeren en KSV Roeselare kan bijgevolg plaatsvinden.”