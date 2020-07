KSV Roeselare eist zijn plaats op in 1B: “Het lijkt ons zeer onlogisch dat U23 van Club Brugge wel een licentie krijgt” ABD

23u00 5 Belgisch voetbal Nu roert ook KSV Roeselare zich. De West-Vlaamse club heeft een persbericht de wereld ingestuurd waarin het zijn plaats in 1B opeist. “We vragen om uitgenodigd te worden door de Pro League en KBVB om ons dossier toe te lichten.”

Roeselare kreeg, ook na tussenkomst van het BAS, geen proflicentie voor komend seizoen. De club moest dus in eerste nationale (het vroegere eerste amateurs) aantreden. Maar na de Algemene Vergadering gaan ze daar op Schiervelde niet meer mee akkoord.

“KSV Roeselare heeft een licentie-aanvraag gedaan en niet gekregen. De U23 van Club Brugge hebben nooit een aanvraag gedaan binnen de reglementair vastgestelde termijnen tot het verkrijgen van de licentie, waardoor het ons bijzonder onlogisch lijkt dat de U23 van Club Brugge wel een licentie voor 1B zal toegekend worden”, klinkt het in een statement. “KSV Roeselare is momenteel in volle transitie. De club neemt een nieuwe start met nieuwe sponsors, nieuwe investeerders, nieuwe aandeelhouders, en een nieuw management. De nieuwe sponsors en investeerders zullen zich engageren om de continuïteit te garanderen.”

Roeselare hoopt nu dat de Pro League en voetbalbond een volwaardige 1B-competitie mét Roeselare zal organiseren. “Het vreemde is dat er nu een competitie wordt opgezet met een ploeg die al zeker zal degraderen, waardoor er de facto een competitie zal zijn met 7 ploegen, en er zelfs geen kans geboden wordt om een volwaardige competitie te organiseren waarbij ook KSV Roeselare kan deelnemen. In het kader van het project ‘KSVR 2.0' is KSV Roeselare in staat om een correct budget gekoppeld aan de nodige financiële garanties voor 1B voor te leggen.” De club bereikte zo’n twee weken geleden een akkoord met drie structureel nieuwe investeerders, waaronder de Portugese topclub Sporting Lissabon.

“KSV Roeselare eist daarom haar plaats op in Eerste Klasse B, en vraagt uitgenodigd te worden door de Pro League en de KBVB om haar dossier toe te lichten en te verdedigen.”

