Krijgen we voetbal op zaterdagnamiddag in 1A? Deze week overleg over de aftraptijden BF

07 april 2020

03u30 0 Belgisch voetbal De Pro League, Eleven Sports en de overkoepelende vereniging Belgian Supporters willen nog deze week samenzitten over de aftraptijden in 1A en 1B komend seizoen. In de tender stonden nieuwig­heden zoals zaterdagnamiddagvoetbal om 16.30u, de fans willen vooral op niet té vroege en té late uren voetbal zien.

In de tender uitgeschreven door de Pro League, voor de toekenning van de tv-rechten, was er voor 1A ook sprake van vrijdagvoetbal om 21u, zaterdag om 16.30u, 18.30u en 20.30u, en op zondag om 14u, 16.15u, 18.15u en 20.30u. In 1B is het voorstel vrijdag te voetballen om 19u, zaterdag om 20.30u, zondag om 12u en maandagavond. “Maar nog niets ligt ­definitief vast. Er is nog onderhandelingsmarge”, klinkt het bij de Pro League en Eleven Sports.

Deze week overleg

Over ieders belangen is deze week overleg gepland. Ook de Belgian Supporters zijn uitgenodigd. Het overkoepelende ­bestuur hield een enquête bij 6.000 fans. Te vroege uren, zoals vrijdag om 19u, of zaterdag en zondag om 12u, vallen niet in de smaak, té laat ook niet. Een meerderheid staat wel achter voetbal op vrijdag rond 20u, op ­zaterdag met aftrap tussen 16u en 20.30u en op zondag tussen 14u en 18u. ­Maandagvoetbal boeit de fan niet, zeker niet live.

De tender van de Pro League voor 1A overlapt grotendeels met de wensen van de fans, de 1B-uren vallen op zaterdag na minder genegen. “We gaan met alle ­partijen spreken om de belangen te verenigen”, zegt Pro Leaguewoordvoerder Stijn Van Bever.