Kreeg Ivan Leko geld voor transfers en om bepaalde spelers op te stellen bij Club Brugge?



Redactie

27 juni 2019

12u59

Bron: VTM NIEUWS 50 Operatie Propere Handen Ivan Leko zou geld hebben gekregen voor transfers en om bepaalde spelers op te stellen bij Club Brugge. Dat heeft spijtoptant Dejan Veljkovic verklaard aan de speurders, verneemt VTM NIEUWS uit goede bron. Naar aanleiding daarvan is de ex-trainer van Club Brugge vanochtend opnieuw verhoord.

Volgens de getuigenissen van Veljkovic zou Leko delen van de transfersom van spelers Mats Rits, Ivan Tomečak en Karlo Letica hebben gekregen. Daarnaast zou Leko ook geld hebben gekregen van Velkjovic om bepaalde spelers op te stellen. De contractueel opgenomen bonus die spelers krijgen wanneer ze x aantal wedstrijden spelen, werd dan deels doorgestort op de rekening van de trainer. Zowel Rits als Tomečak kwamen over van KV Mechelen, Letica werd voor 3 miljoen euro bij het Kroatische Hajduk Split gehaald. Daarvoor zou Leko dan een deel van de makelaarscommissie opgestreken hebben. Club Brugge zou daar volgens VTM NIEUWS geen weet van hebben gehad. Wel zou Leko bij Club niet aan zijn proefstuk zijn geweest. Ook met andere clubs en makelaars maakte hij naar verluidt deel uit van dezelfde schimmige constructies.

Leko werd deze voormiddag in het gebouw van de federale gerechtelijke politie van Limburg in Hasselt aan de tand gevoeld in kader van het fraudeonderzoek in het Belgisch voetbal. Dat bevestigde zijn advocaat Walter Van Steenbrugge. Een verhoor dat urenlang duurde, ook omdat alles via een tolk aan Leko moest vertaald. In het najaar van 2018 zat Leko al eens een nachtje in de cel, maar hij werd nadien weer vrijgelaten. Dinsdag ondervroegen de onderzoekers in Hasselt al ex-bondscoach Georges Leekens, ex-bondsvoorzitter François De Keersmaecker en ex-Anderlechtmanager Herman Van Holsbeeck.

De nieuwe reeks ondervragingen vindt plaats om de personen te confronteren met de verklaringen die de Servisch-Belgische makelaar Dejan Veljkovic aflegde in zijn rol als spijtoptant. Anderzijds is het de bedoeling van het federale parket om de verklaringen van de personen te toetsen aan de elementen van het onderzoek die tot nu toe verzameld zijn. Zo werd de 41-jarige Leko al eens ondervraagd over de wijze waarop hij betaald werd, toen hij als coach aan de slag was bij Oud-Heverlee Leuven (OHL). Veljkovic was toen zijn manager.

Ivan Leko is momenteel trainer bij de club Al Ain in Abu Dhabi in de Verenigde Arabische Emiraten. Leko krijgt in Hasselt bijstand van zijn raadsman Walter Van Steenbrugge.