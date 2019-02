KRC Genk betaalde Maes 453.000 euro aan zwart geld kg

23 februari 2019

14u49

Bron: Het Nieuwsblad 0 Belgisch Voetbal KRC Genk betaalde ex-trainer Peter Maes maar liefst 453.000 euro in zwart geld. Dat blijkt uit documenten die Het Nieuwsblad kon inkijken. Het geld werd via het buitenland doorgesluisd naar één van de tientallen rekeningen van spijtoptant Dejan Veljkovic, die het uiteindelijk overhandigde aan Maes.

Maes zou van het bestuur van Genk honderdduizenden euro’s in het zwart hebben gekregen, zo werd eerder gemeld op basis van verklaringen van Veljkovic. Het gaat in totaal om 453.000 euro, bericht Het Nieuwsblad. Onder het mom van scoutingcontracten werd dat geld overgeschreven naar twee buitenlandse bedrijven, in Montenegro en in Cyprus. Via enkele tussenpersonen belandde het geld daarna op één van de dertig Belgische bankrekeningen van Veljkovic. Hij haalde het geld cash af en bezorgde het aan Maes.

“Truitjes al geteld?”

Veljkovic en Maes hielden elkaar op de hoogte via telefoons en mails, waarbij ze codetaal gebruikten. Zo zou Veljkovic aan Maes hebben gevraagd “of hij de truitjes al had geteld”.



Op een ander moment vroeg Veljkovic aan zijn Montenegrijnse zakenpartner Uros Jankovic of hij iets van “Filip” had gekregen, mogelijk Filip Aerden, de financieel directeur van Genk. Die antwoordde: “Ik heb zijn wenskaart ontvangen”.



Maes zou van Racing Genk en Sporting Lokeren samen meer dan twee miljoen euro aan zwart geld hebben gekregen, verklaarde Veljkovic eerder al.

