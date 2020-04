Kortrijk-voorzitter Allijns ziet Moeskroen staart intrekken in fusieverhaal: “We gaan op ons eentje verder” ESK

22 april 2020

De fusiegedachten gaan voorlopig de koelkast in. Nu Moeskroen liet weten dat het andere katten te geselen heeft (lees: het nakende bezoek aan het BAS) en geen fusie ziet op korte termijn, zet ook KV Kortrijk een stap terug. “Grootschaligheid is altijd nuttig en voor onze jeugdwerking was een fusie met Moeskroen een interessante piste geweest, de jeugd kost onze club en onze stad veel geld, maar het was nooit de bedoeling om ons stamnummer en onze kleuren op te geven of niet meer in eigen stadion te spelen,” aldus voorzitter Allijns.

De spandoeken van enkelingen in Moeskroen en Kortrijk mogen meteen weer weg. “Moeskroen-voorzitter Patrick Declerck op wiens vraag we samenkwamen, trekt blijkbaar zijn staart in en dat betreur ik. Maar geen nood: we zijn een gezonde club en we gaan op ons eentje als KV Kortrijk verder.”

