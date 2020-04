Kortrijk-voorzitter Allijns over mogelijke fusie: "Beter samenwerken dan elkaar beconcurreren” Redactie

17 april 2020

14u16

Bron: Focus-WTV 0

De coronacrisis hakt er flink in in het Belgisch voetbal en liefst zeven profclubs kregen vorige week in ‘eerste zit’ geen proflicentie van de Belgische voetbalbond (KBVB). Eén van die clubs is Moeskroen en de Henegouwers denken daarom aan een fusie met het nabijgelegen KV Kortrijk. Er wordt gedacht ook 1B-club Roeselare, dat ook nog geen proflicentie heeft, bij het project te betrekken. Moeskroen en Kortrijk hebben alvast een eerste gesprek achter de rug. KVK-voorzitter Joseph Allijns liet zich bij Focus-WTV uit over de mogelijke fusie. “Het is allemaal zeer embryonaal. Maar het is de wens van KV Kortrijk om te groeien. Als we een stevige club willen blijven, dan is het beter om samen te werken, dan elkaar te beconcurreren", aldus Allijns. “Laat ons wel duidelijk zijn dat we in Kortrijk willen spelen, de kleuren rood en wit blijven en dat moet je ook op zoek naar een goede productnaam. En ik meen dan KV Kortrijk een zeer goede productnaam is.”

