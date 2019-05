Kortrijk trekt naar UEFA voor dossier KV Mechelen RN en NVK

07 mei 2019

KV Kortrijk is van plan de UEFA om duidelijkheid te vragen over het dossier van KV Mechelen. De West-Vlaamse club wil op die manier nog voor het einde van de competitie duidelijkheid scheppen over de verdeling van de Europese tickets. Gisteren bekrachtigden de Pro League en de voetbalbond wel het plan om de competitie ‘normaal’ te laten verderlopen. Dat wil zeggen: de vierde uit play-off 1 speelt op 26 mei barrages tegen de winnaar van play-off 2. Wint de ploeg uit play-off 2 die, dan gaat ze naar de Europa League, net als de verliezende finalist. Maar wint de ploeg uit play-off 1, dan gaat het laatste Europese ticket naar de nummer vijf uit de competitie. KV Kortrijk, dat al zeker is van de finale van play-off 2, is het daar niet helemaal mee eens. De club is van mening dat als KV Mechelen Europa niet in mag, de nummer vijf van play-off 1 de barragematchen moet afwerken. Alleen zal het BAS pas een maand later zekerheid bieden. Enkel als de UEFA in de komende weken KV Mechelen de toegang naar Europa verbiedt, heeft het plan van Kortrijk kans op slagen.