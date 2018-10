Kortrijk geeft 2-0-voorsprong uit handen tegen Waasland-Beveren Michaël Vergauwen

31 oktober 2018

22u28 4 KV Kortrijk KVK KVK 2 einde 2 WBE WBE Waasland-Beveren Belgisch Voetbal KV Kortrijk was oppermachtig voor rust, maar verzuimde de match af te maken. In de tweede helft vochten de bezoekers terug. Achtste gelijkspel op 13 matchen voor Waasland-Beveren, Kortrijk mist de aansluiting met de top zes.

Waasland-Beveren was allesbehalve wakker in die openingsfase. Op één man na. Davy Roef. Ontegensprekelijk de man van het seizoen bij de Waaslanders tot nog toe. Met een ultieme reflex duwde hij een -nochtans prima- kopbal van Lepoint tegen de paal. Topsave, maar jammer genoeg een maat voor niets, want dik tien minuten later mocht Lepoint opnieuw vrij koppen en nu was Roef wél kansloos.

Nog voor het halfuur kregen de bezoekers een nieuwe opdoffer toen Keita te opzichting in de fout ging op, alweer, Lepoint. Penalty en Stojanovic stuurde Roef de verkeerde kant uit. 2-0 en KV Kortrijk op rozen aan de rust.

Ampomah-Boljevic

Met Waasland-Beveren ben je dit seizoen echter nooit klaar. 7 keer gelijk op 12 wedstrijden: dan weet je dat het er vaak om spant. Amper afgetrapt bokste het koningskoppel van W-B, want met zulte statistieken mogen we ze toch zo noemen, de aansluitingstreffer in elkaar. Ampomah (5 goals, 3 assists) met de voorzet, die -met een gelukje- de vrijstaande Boljevic (3 goals, 5 assists) bereikte.

8 op 13

Geen man overboord echter bij KV Kortrijk, dat vijf minuten later een tweede strafschop kreeg, na een zeldzame misser van Vukotic. Roef koos deze keer wél de goede hoek en pakte de elfmeter van Stojanovic. Gemiste kans voor KVK, en aan de overkant was het wél prijs. Invaller Schryvers zette voor, waar een andere doublure, Francesco Forte z’n eerste doelpunt in W-B-shirt lukte. 2-2 en al het achtste gelijkspel op 13 matchen voor de Waaslanders. Kortrijk mist door dit puntenverlies de aansluiting bij de top zes.