Kortrijk en Mechelen vissen achter het net: Brys vijf jaar langer bij Beerschot Wilrijk

Brys blijft Beerschot Wilrijk trouw.

Alle twijfel is weg: Marc Brys zal een nieuw contract tekenen bij Beerschot Wilrijk voor vijf jaar. Hij zal daarbij werken als coach naar Engels model en grote inspraak krijgen in de sportieve uitbouw van de club.

Zijn contractverbetering is het antwoord van de club op de interesse van KV Mechelen en KV Kortrijk in Brys. Vooral die laatste was het menens: een bestuursdelegatie van Kortrijk sprak twee keer met Brys én met zijn assistenten, maar de financiële kloof was te groot.