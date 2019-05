Kortgeding KV Mechelen start in Brussel: wat zijn de mogelijke scenario’s? Bart Fieremans

16 mei 2019

07u03 0 Belgisch voetbal Vandaag start het kortgeding van KV Mechelen, die wegens matchvervalsing een degradatie boven het hoofd hangt. De club wil via de burgerrechter uitstel in de timing van de tuchtzaak voor de voetbalbond en vindt haar rechten geschonden. Wat zijn de mogelijke scenario’s?

1 Rechter verklaart zich onbevoegd

Enkele topjuristen achten de kans groot dat de rechtbank zich onbevoegd zal verklaren en niet wil tussenkomen om de procedure te vertragen. De burgerrechter kan oordelen dat het om een tuchtzaak gaat van een privé-organisatie - de voetbalbond - waarvan de clubs als leden de regels ondertekend hebben en hun eigen organen voor geschillen gehoorzamen. Het is niet anders met een schoolreglement waar leerlingen tuchtstraffen riskeren of een postzegelbond die een eigen procureur zou aanstellen. Cru gezegd oordeelt de burgerrechter: “Zoek het zelf uit, mannen.”

2 Rechter ziet geen hoogdringendheid

De rechter kan zich bevoegd verklaren, maar de hoogdringendheid om de procedure onmiddellijk stop te zetten via een kortgeding afwijzen omdat hij of zij de rechten van de verdediging niet geschonden acht. De rechtbank kan oordelen dat de periode voorzien door de voetbalbond om te concluderen in een spoedprocedure voldoende is. De verdediging wist ook al veel langer dat de zaak ging voorkomen en in het dossier van de bondsprocureur staan alle relevante stukken waarop de partijen zich kunnen verdedigen. De Geschillencommissie mag dus de zaak ten gronde behandelen.

3 Rechter zet procedure voetbalbond stop

De rechter kan oren hebben naar de argumenten van KV Mechelen en beslissen dat de bond zijn procedure moet stopzetten. Dan kan de bond een uitspraak voor 30 juni wellicht vergeten. Mogelijk moet de KBVB zelfs de afloop van het gerechtelijk onderzoek afwachten, wat nog jaren kan duren. Mechelen riskeert ook dan nog degradatie door de verjaringstermijn van acht jaar voor matchfixing. Ook kan de Pro League Mechelen nog uitsluiten op basis van het interne reglement dat de profclubs zich verbinden om niet naar de burgerrechter te stappen. Al kan je ook die regel aanvechten.

Tot slot: het is nog afwachten wanneer de rechter in kortgeding beslist. Mogelijk volgt de uitspraak vrijdag al, maar als die pas in de loop van volgende week komt, zijn de pleidooien voor de KBVB al gestart. Ook kunnen betrokken partijen in beroep gaan tegen de beslissing van de rechter in kortgeding. Die procedure werkt wel trager. Als KV Mechelen ongelijk krijgt, is het moeilijk het beroep nog behandeld te krijgen voor een uitspraak van de bond en eventueel het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS).