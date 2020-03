Koning Kompany, een verrassende Iraanse megaster en Anderlecht dat Club aftroeft: het Instagram-rapport van onze eersteklassers Lies Rogiers en Cédric Pollenus

23 maart 2020

14u35 0 Jupiler Pro League Nu ze zich niet kunnen tonen op het veld, moet het via social media. Maar wie is daar nu eigenlijk het populairst? Een analyse brengt alleszins heel wat verrassingen naar boven. Vandaag bekijken we de spelers en selecties in de Jupiler Pro League op Instagram.

Vincent Kompany is niet enkel de koning van het Lotto Park, maar ook die van Instagram. De aanvoerder van Anderlecht is met 1.700.000 volgers de populairste speler uit de Jupiler Pro League op het social media-platform. De verdediger van paars-wit zagen we reeds als tuinman van dienst passeren op Instagram.

Op plaats twee staat Club-doelman Simon Mignolet. Hij telt 1.200.000 volgers en overschrijdt eveneens de kaap van het miljoen. De Limburgse goalie vond dezer dagen de tijd om de kamer van zijn in oktober geboren zoontje Lex in orde te brengen. Het resultaat deelde hij met zijn volgers op Instagram.

Het feit dat beide heren lange tijd bij een Engelse topploeg speelden, alle twee Rode Duivel zijn en momenteel elk uitkomen voor een Belgische topclub, verklaart wellicht ook voor een deel hun Instagram-succes.

God in eigen land

Dat kan niet gezegd worden van de verrassende nummer drie in dit lijstje Omid Ebrahimi. De defensieve middenvelder van Eupen telt 960.000 volgers. Daarmee houdt hij spelers als Samir Nasri (691.000 volgers) en Kevin Mirallas (291.000 volgers) gemakkelijk achter zich. Een opvallend hoog aantal voor een speler die in onze vaderlandse competitie vooralsnog weinig furore maakt. Ook een Europese topclub staat niet op zijn palmares. Wél een handvol clubs uit Iran, het land waar Ebrahimi vandaan komt. Dat lijkt ook meteen het succes van de Iraniër te verklaren, die net als zijn landgenoten Kaveh Rezaei (Sporting Charleroi) en Milad Mohammadi (KAA Gent) - met respectievelijk 759.000 en 312.000 Instagram-volgers - god in eigen land zijn. Zij zijn namelijk een van de weinige Iraniërs die als voetballer actief zijn in Europa.

Ebrahimi deelde begin deze maand een foto waarop hij met zijn landgenoot en Chaleroi-aanvaller Rezaei poseert op de Grote Markt in Antwerpen.

Hetzelfde kan gezegd worden van Duckens Nazon. De spits van Sint-Truiden speelde dit seizoen welgeteld 23 minuten voor De Kanaries, maar telt wel 341.000 volgers op Instagram. Als Haïtiaan in Europa wordt ook hij in eigen land op een voetstuk geplaatst.

De volledige top tien ziet er als volgt uit:

1. Vincent Kompany (RSC Anderlecht) - 1.700.000 volgers

2. Simon Mignolet (Club Brugge) - 1.200.000 volgers

3. Omid Ebrahimi (KAS Eupen) - 960.000 volgers

4. Kaveh Rezaei (Sporting Charleroi) - 759.000 volgers

5. Marko Pjaca (RSC Anderlecht) - 726.000 volgers

6. Samir Nasri (RSC Anderlecht) - 691.000 volgers

7. Mbaye Diagne (Club Brugge) - 381.000 volgers

8. Duckens Nazon (STVV) - 341.000 volgers

9. Milad Mohammadi (KAA Gent) - 312.000 volgers

10. Kevin Mirallas (Antwerp FC) - 291.000 volgers

Anderlecht boven

Paars-wit beleeft misschien een minder seizoen op het veld, maar dat is niet te merken op Instagram. Bij het optellen van de volgers van de hele selectie steken ze er met kop en schouders bovenuit. Met net geen 4 miljoen volgers, hebben ze zelfs 1,5 miljoen meer dan de nummer twee Club Brugge (2.531.141 volgers). Het feit dat Anderlecht met onder meer Kompany en Chadli een aantal Rode Duivels in haar rangen heeft, zit daar zeker voor iets tussen

Opvallend derde in dit lijstje staat KAS Eupen. 1.410.773 volgers telt de hele selectie samen. Dat heeft de ploeg te danken aan - reeds aangehaald - Omid Ebrahimi, die in zijn eentje goed is voor meer dan de helft van dat aantal. De top vijf wordt vervolledigd door Sporting Charleroi en Standard, met respectievelijk 1.103.931 en 1.052.563 volgers. Vanaf dan neemt het Instagram-succes van de clubs snel af.

Buiten die top vijf haalt geen enkele ploeg de kaap van het miljoen. KV Mechelen - dat knap zesde staat in de competitie - bengelt helemaal onderaan. Alle spelers samen hebben ‘slechts’ 162.030 mensen die hen volgen op Instagram. De koploper in Mechelen is de Zweed Gustav Engvall met 17.300 volgers. Erg magere cijfers in vergelijking met hoogvliegers als Kompany en Mignolet.

De volledige rangschikking van alle clubs in 1A ziet er als volgt uit:

1. RSC Anderlecht 3.935.575 volgers

2. Club Brugge 2.531.141 volgers

3. KAS Eupen 1.410.773 volgers

4. RSC Charleroi 1.103.931 volgers

5. Standard 1.052.563 volgers

6. KAA Gent 823.258 volgers

7. SV Zulte Waregem 671.810 volgers

8. STVV 665.095 volgers

9. Royal Antwerp FC 621.056 volgers

10. Cercle Brugge 520.468 volgers

11. KRC Genk 472.047 volgers

12. KV Oostende 463.854 volgers

13. Moeskroen 386.881 volgers

14. KV Kortrijk 219.768 volgers

15. Waasland-Beveren 176.347 volgers

16. KV Mechelen 162.030 volgers