Koning Boudewijnstadion wordt Golden Generation Arena: “Onze uitzonderlijke generatie sporters verdient nieuwe tempel” Redactie

19 maart 2019

14u55 0 Belgisch Voetbal De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) wil het Koning Boudewijnstadion grondig renoveren. De thuishaven van de Rode Duivels wordt omgedoopt tot de Golden Generation Arena. Daarmee zijn de plannen om in Brussel een nieuw voetbalstadion te bouwen van de baan. Ook is de toekomst van de atletiekmeeting Memorial Van Damme zo verzekerd. Dat maakten Peter Bossaert, CEO van de KBVB, en Bob Verbeeck, CEO van Golazo, vandaag bekend op een persconferentie in het Belgian Football Centre in Tubeke. Bedoeling is om vanaf 2022 aan te treden in de Golden Generation Arena.

“We hebben een uitzonderlijke generatie sporters. Het is onze overtuiging dat zij een nieuwe, moderne sporttempel verdienen. De ‘Golden Generation Arena’”, aldus Bossaert. “Als je onze infrastructuur ziet: de wc’s, kleedkamers, zitjes, … de staat van het stadion is - ik mag dat zeggen - lamentabel. Het vernieuwde stadion zal zelfs minder impact hebben op de omgeving dan nu het geval is. De capaciteit ligt nu op 42.000 - we hebben er geen probleem mee om terug te gaan naar 40.000 plaatsen. We hebben – deze keer is het écht waar – draagvlak bij alle politieke partijen. We moeten dit momentum aangrijpen om te beginnen met deze verbouwing.”

“We mogen deze generatie van topsporters niet ontgoochelen”, vertelt Bossaert nog. “Of van generatie studenten die deze kans krijgen – we willen toch niet opnieuw een generatie vertellen dat het niet mogelijk is. Natuurlijk is het mogelijk. Het volledige publiek zal hier achter staan. Er zijn al veel overheidsinvesteringen gebeurd die minder maatschappelijk relevant zijn dan deze. We willen trots zijn op ons land – op de sporters, maar ook op de infrastructuur. We hebben een unieke kans. We willen in 2022 in onze nieuwe arena spelen.”

Verbeeck: “We hebben een fantastische tempel gehad gedurende 50 jaar. Die is aan vernieuwing toe. We willen een volledige renovatie van het Koning Boudewijnstadion, die de thuisbasis wordt voor de Rode Duivels. Voor het voetbal in het algemeen – ook voor damesvoetbal dus. Die Memorial continuïteit geeft als finale van de Diamond League. Maar niet alleen om voetbal en atletiek te organiseren. Ook om Europese finales rugby te spelen, concerten te organiseren, weer mee te doen voor grote toernooien.”

Wedstrijd

“We zullen daarom binnenkort een wedstrijd organiseren bij de faculteiten architectuur, bouwkunde en ingenieurswetenschappen van ons land”, vervolgt Bossaert. “Zij kunnen het ontwerp binnenhalen. Het gaat om een echte renovatie van het stadion. Het stadion zal multifunctioneel moeten zijn, met voetbalveld en atletiekpiste. Maar idealiter ook mogelijk om concerten of een hockeywedstrijd te organiseren. We willen zoveel mogelijk sporten erin betrekken.”

Zo krijgt het dossier van het nationaal stadion een nieuw elan, na het afspringen van het Eurostadion-project. Dat stadion moest op Parking C verrijzen om enkele wedstrijden van het EK 2020 te ontvangen. Maar bouwheer Ghelamco slaagde er door aanslepende procedures niet in om tijdig de nodige vergunningen vast te krijgen, waardoor de deadline van de Europese Voetbalbond (UEFA) verstreek. Daarop werd beslist om het project af te blazen.