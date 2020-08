Komt er morgen uitzondering voor Antwerpse profclubs? Zo niet worden matchen mogelijk uitgesteld Redactie

03 augustus 2020

20u08

Bron: VTM Nieuws 0 Belgisch voetbal Morgen komt er wellicht eindelijk duidelijkheid voor de Antwerpse profclubs. Dan komt de federale expertengroep ‘Celeval’ samen om te bespreken of er een uitzondering komt voor Antwerp, Beerschot, KV Mechelen en Westerlo. Zij mogen op dit moment niet trainen in groep of wedstrijden afwerken op Antwerps grondgebied.



KV Mechelen en Antwerp spelen komend weekend in principe al hun eerste thuismatch. Respectievelijk tegen Anderlecht (9/8) en Moeskroen (8/8). Maar of die matchen - en alle andere thuisduels van Antwerpse profclubs deze maand - wel kunnen doorgaan, is nog altijd niet duidelijk. Gouverneur Cathy Berx legde vorige week een verbod op ploegsporten voor mensen ouder dan 18 op in provincie Antwerpen na de stijgende coronacijfers. Tot nader order geldt dat ook voor profclubs, waar de spelers en omkadering nochtans regelmatig worden getest. De federale expertengroep ‘Celeval’ kan wel nog een uitzondering aanbevelen. Morgen komt die samen om het thema te bespreken. Als de thuismatchen van Antwerpse clubs niet zouden kunnen doorgaan, dan worden die mogelijk uitgesteld naar december of januari.

