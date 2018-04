Knappe krul van Zivkovic baat niet: Oostende verspeelt tegen Eupen alweer dure punten (1-1) Tomas Taecke

07 april 2018

21u52 1 Belgisch Voetbal Een weinig interessante KV Oostende-Eupen bleef na goals van Kone en Zivkovic onbeslist. Met twee op zes heeft het nochtans ambitieuze KVO zo zijn start in play-off 2 gemist.

KV Oostende koestert nog steeds Europese ambities en dus was het voor eigen volk verplicht de drie punten te pakken. De kustploeg begon veelbelovend, maar kwam ondanks flink wat druk aanvankelijk niet verder dan een schot van Bjelica, dat net voorlangs ging. Aan de overzijde werd de thuisploeg bij de eerste tegenprik koud gepakt. Linksachter Gnaka trok hard voor, Kone bracht Eupen vanuit een quasi onmogelijke hoek op voorsprong.

Na een leuk openingskwartier was het lange tijd geeuwen geblazen in de Versluys Arena. Een vrijschop van Capon scheerde de lat, verder was geen van beide ploegen tot in de slotfase van de eerste helft echt gevaarlijk. Lombaerts kreeg uiteindelijk na een hoekschop nog de beste kans om het evenwicht te herstellen, maar de aanvoerder trapte met zijn mindere rechtervoet halvelings naast de bal vanop de kleine baklijn. De goeie kopbal van Milic werd door een attente Van Crombrugge nog van de lijn geveegd en aan de overzijde miste Garcia een unieke kans op de 0-2. Het begin en einde waren dan wel plezant, toch was de eerste helft van KVO-Eupen geen hoogvlieger.

Individuele actie

Custovic speelt in play-off 2 voor zijn positie als trainer en dus had hij er baat bij dat Oostende scherper uit de kleedkamer kwam. Dat was niet het geval, integendeel. De Bosniër gooide na een slap kwartier Berrier in de strijd in de hoop dat hij het tij kon keren. Oostende eiste het balbezit op, maar de kansen bleven uit. ’t Was dankzij een knappe persoonlijke actie dat de kustploeg halverwege de tweede helft eindelijk de gelijkmaker lukte. Zivkovic passeerde Loties op knappe wijze en trapte de bal al even mooi in de verste hoek ver buiten het bereik van Van Crombrugge.

Daar waar de beleving voor de gelijkmaker een beetje ontbrak, trok Oostende in het slotkwartier nu wel resoluut naar voor. Berrier vond Rezaeian met een fantastische kruisbal, maar de ingevallen Iraniër kopte van dichtbij over. De kustploeg wou wel, maar kon niet. Eupen was op zijn beurt niet bij machte om nog toe te slaan, waardoor beide teams ook in hun tweede match in de play-offs niet verder kwamen dan een gelijkspel. Vooral voor KV Oostende, dat winst in de nacompetitie ambieert, is dat te weinig.

