Klokkenluider Football Leaks praat met Belgisch gerecht over Moeskroen IB

25 maart 2019

05u06

Bron: Belga 0 Football Leaks De Portugees Rui Pinto, alias John, is afgelopen woensdag in Boedapest zeven uur lang ondervraagd door het Belgisch gerecht. Dat heeft De Standaard vernomen.

Rui Pinto was de anonieme klokkenluider achter Football Leaks. Begin januari werd hij opgepakt in Hongarije, een dag na de ondervraging door de Belgische speurders werd hij uitgeleverd aan Portugal. Daar loopt een klacht wegens schending van geheimhouding en poging tot afpersing.

België is in de eerste plaats geïnteresseerd in wat de Football Leaks-documenten kunnen opleveren voor het onderzoek naar Excelsior Moeskroen. Het federaal parket voert sinds april vorig jaar een onderzoek naar schriftvervalsing, oplichting en witwassen en de vraag op welke manier Moeskroen de voorbije jaren een licentie voor eerste klasse heeft kunnen bemachtigen.

Het Belgisch gerecht bevroor ­vorige maand de rekeningen van Moeskroen en stelde twee voor­lopige bewindvoerders aan tot er duidelijkheid is over waar het geld vandaan komt.