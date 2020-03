Kleine clubs schrijven brief naar Pro League: “Nog voetballen zou enkel extra kosten betekenen” Pieter-Jan Calcoen

27 maart 2020

16u14 0 Jupiler Pro League Liever vandaag dan morgen. Het gros van de K11 (Antwerp en Charleroi zeker niet) en de 1B-clubs wil dat er zo snel mogelijk een beslissing komt over het competitievervolg. Ze eisen in een brief aan de Raad van Bestuur van de Pro League dat zij “haar verantwoordelijkheid neemt” - lees: de competitie stopzetten, wat bijvoorbeeld Anderlecht voorlopig niet wil doen. Onze redactie kreeg de brief in handen: hieronder de integrale versie.

Beste voorzitter,

Beste leden van de Raad van Bestuur,

Beste CEO,

Het spreekt voor zich dat onze samenleving een uitzonderlijke situatie beleeft. Iedereen voelt de impact van onze gezamenlijke vijand in het dagelijkse leven.

Miljoenen mensen zijn vandaag verplicht om hun leven te herorganiseren. Zowat de helft van de actieve mensen is op dit moment gesteund via de overheid via de technische werkloosheid. Volksgezondheid is vandaag de absolute prioriteit nummer één.

Samenleving:

Sport heeft een enorme maatschappelijke rol te spelen en voetbal heeft als grootste sporttak daar een absolute voorbeeldfunctie. We zien dat op internationaal vlak daadkrachtig opgetreden wordt en belangrijke beslissingen reeds genomen werden. Het EK voetbal, de Olympische Spelen, de grote wielerklassiekers, Roland Garros, ... Het zijn maar enkele grote sportmanifestaties die al geannuleerd of uitgesteld zijn.Vandaag ligt de sociale focus niet op professioneel voetbal. Men praat niet over 4-4-2, 4-3-3, VAR of buitenspel, wel over corona. Het heeft een impact op de wereld zoals we die kenden. Voor we kunnen denken over een herstart van professioneel voetbal moet de overheid eerste andere grote stappen nemen. Professor Van Ranst zei deze week dat we ons normale leven pas weer in stappen zullen kunnen hernemen. Grote evenementen toelaten, zoals het voetbal, is wellicht één van de laatste stappen die de autoriteiten zullen nemen.

Economie:

Voetbal is, naast een sociaal gegeven, ook een industrie. Een industrie met werknemers, inkomsten, kosten… Voetbalspelers kunnen vandaag terecht niet samen trainen, het is onmogelijk voor hen om aan ‘teleworking’ te doen. Ze moeten ook rekening houden met de regels van ‘social distancing’, zoals dat op elke werkvloer gebeurt. Zoals voor elke werknemer in ons land is deze situatie nieuw en moeilijk. Er is geen datum voorzien waarop we weer normaal zullen kunnen functioneren. Voor topsporters in het bijzonder is het zeer moeilijk om te blijven trainen zonder doelstellingen. Wielrenners en olympische atleten zullen dit bevestigen.

Professionele voetbalclubs zijn ook echte bedrijven en deze bedrijven moeten omgaan met een aantal specifieke cases:

- Selecties zijn samengesteld voor een reden, namelijk een voetbalseizoen. Veel voetbalspelers hebben een contract tot en met 30 juni. Op dit momenten zijn er minstens vier profclubs die hun voorbereidingen hebben moeten staken omdat ze niet zeker weten in elke divisie ze volgens seizoen zullen spelen, terwijl de meeste andere clubs al volgend seizoen voorbereiden. Dit is niet correct richting een aantal individuen, maar ook niet vanuit een competitief standpunt.

- Buitenlandse spelers hebben terecht gevraagd om terug te gaan naar hun thuisland, om zo dicht bij hun familie en geliefden te zijn. Hoe ga je hiermee om als club? Stem je ermee in dat ze naar huis gaan? Veel landen sluiten hun grenzen om de verspreiding van corona tegen te gaan. Zullen de spelers kunnen terugkeren? Als we te lang wachten, kunnen de spelers vastzitten in België en zullen ze hun geliefden maanden niet zien.

Is spelen achter gesloten deuren een goed idee? Als je matchen zonder publiek organiseert, mobiliseer je minstens 100 mensen, waarbij niet iedereen 1,5 meter afstand kan bewaren. K11

- Spelen zou enkel kosten betekenen, geen extra opbrengsten. Als we snel beslissen, is er tijd om oplossingen te vinden.

We moeten ons geen illusies maken: er zal geen voetbal met publiek meer zijn dit seizoen. Dat zou een onverantwoord risico zijn voor de bevolking als het virus niet onder controle is.

We moeten het alternatief in vraag stellen. Is spelen achter gesloten deuren een goed idee? Als je matchen zonder publiek organiseert, mobiliseer je minstens 100 mensen, waarbij niet iedereen 1,5 meter afstand kan bewaren. Ook de lokale autoriteiten, wiens middelen al onder druk staan, zouden een minimum aan inspanningen moeten leveren. Dit is een vermijdbare belasting op de samenleving.

Fair Play:

Sportiviteit, ethiek en een eerlijk einde van de competitie zijn sleutelwaarden in de sport. Kunnen we dat garanderen? Sommige clubs hebben nog steeds belangen, zoals een Europees ticket afdwingen, een beter Europees ticket afdwingen, degradatie vermijden, promoveren… Maar de meeste clubs hebben niks te winnen of te verliezen, zeker nu het duidelijk is dat de play-offs afwerken niet meer mogelijk zal zijn. Iedereen erkent ook dat de fans de twaalfde man zijn in het voetbal. Dat betekent dat sommige clubs cruciale matchen moeten spelen met één speler minder.

Beste voorzitter, beste leden van de Raad van Bestuur, in uw communicatie na de meeting op woensdag lieten jullie verstaan dat het nog niet het goeie moment is om een beslissing te nemen. Maar eerlijk, wij clubs denken dat het het moment is voor het voetbal om leiderschap te tonen en dus zo snel mogelijk te beslissen. U vertegenwoordigt de Algemene Vergadering, alle 24 profclubs, grote en kleinere, om zo te beslissen in het belang van het Belgisch voetbal. We rekenen op u om die verantwoordelijkheid te nemen. Anders zien we ons genoodzaakt om een buitengewone Algemene Vergadering samen te roepen om wé de nodige beslissingen te nemen voor het Belgische voetbal en voor de gezondheid van de bevolking.

