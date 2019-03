Kleine clubs protesteren tegen de camera’s van Martínez (van 84.000 euro) NVK/PJC/GLA

26 maart 2019

De K11 en verschillende clubs uit 1B zijn boos. De 84.000 euro voor het verplichte videosysteem dat ze volgend seizoen moeten installeren schiet in het verkeerde keelgat. De verdeling van de 3,6 miljoen bondsgeld evenzeer. De voetbalbond en de top van de Pro League willen vanaf volgend seizoen ‘neutrale’ camera’s in de voetbalstadions, een voorstel van bondscoach en technisch directeur Roberto Martínez. De bedoeling: video-opnames van elke wedstrijd voor iédereen ter beschikking stellen voor tactische analyses. Maar daar hangt een prijskaartje aan vast. Drie seizoenen lang zal elke club 28.000 euro moeten investeren - 84.000 euro in totaal dus.

Navraag leert dat heel wat clubs uit 1B en de zogenaamde K11 (de elf kleinste eersteklassers) niet akkoord gaan. Ze vinden dat het project hen wordt opgedrongen. Hun onvrede wordt nog vergroot door de verdeling van de 3,6 miljoen euro die de Pro League krijgt van de voetbalbond. De KBVB verdeelt een deel van de winst die geboekt is na het lucratieve WK-jaar. De kleinere clubs vinden het onterecht dat de G5 (Anderlecht, Club, Standard, Genk en Gent) een veel groter deel krijgt. Dat zullen ze woensdag ook duidelijk meedelen op de vergadering van de Pro League.