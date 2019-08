Exclusief voor abonnees Klein jaar na uitbarsten ‘Propere handen’ is er niéts veranderd: Bayat nog altijd baas Niels Vleminckx & Pieter-Jan Calcoen

22 augustus 2019

19u51 0 Belgisch voetbal Mogi Bayat is de dominantste makelaar op de Belgische markt. Ruimt de overschot van Anderlecht op. De bom van 10 oktober lijkt niet meer dan een voetzoeker.

Herinnert u zich 2018 nog? Het jaar waarin Anderlecht Herman Van Holsbeeck op staande voet ontsloeg. Het nieuwe regime van paars-wit had zijn vragen bij de handelswijze van de sportieve manager op de transfermarkt. Vooral de talrijke transacties met Mogi Bayat sprongen in het oog. Ondertussen trok diezelfde Bayat naar de rechter om een rekening van Anderlecht te bevriezen, omdat Marc Coucke wilde natrekken of diens commissies uit het verleden wel rechtsgeldig waren.

Herman Van Holsbeeck en Mogi Bayat zijn, om het zacht uit te drukken, niet de grote vrienden van het nieuwe Anderlecht.

