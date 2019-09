Killerinstinct gezocht: Beloften kunnen ook tegen Bosnië-Herzegovina niet winnen en blijven achter met één op zes Pieter-Jan Calcoen

10 september 2019

21u54 2 Beloften Eén punt in plaats van vier. Willen de U21 alsnog naar het EK, dan moeten ze dringend wat scoren. En stunten.

Meer irritante vliegen dan fans in Leuven - 1.107 tegenover 900. Het lege decor maakte de avond niet sexyer...

En zeggen dat onze jonge Duivels ná het EK sowieso al minder aantrekkelijk geworden zijn. Niet langer pakweg Dodi Lukebakio of Yari Verschaeren, wel Maxime Busi en Thibault De Smet. Het spreekt het publiek niet aan.

Aan de andere kant: op de rommelmarkt liggen soms de allermooiste schatten. Een mens ontdekt er al eens iets. Neem nu Francesco Antonucci. Op jonge leeftijd vertrokken bij Anderlecht richting Ajax, waar AS Monaco hem voor liefst drie miljoen euro wegplukte. Dan ben je een talent.

Dat bleek ook bij momenten. Een schot ging naast, een vrije trap over - Antonucci nam initiatief.

Na de pauze lag de nummer tien aan de basis van de mogelijkheid die de 1-0 had moeten zijn. Heerlijke pass met de buitenkant van de voet richting De Smet, waarop de linksachter Amuzu vond. De aanvaller van Anderlecht besloot evenwel buiten het kader - een werkpuntje.

Dan deed ploegmaat Saelemaekers voor de pauze ‘beter’. Zijn flukse knal met de linkervoet strandde op de paal.

Na een dik uur verdiende België stilaan een voorsprong. Achterin staat het zéér stevig - Svilar is een goeie keeper, met Bornauw-Faes heeft hij een geweldig duo voor zich -, de offensieve pionnen voerden de druk op. Alleen ontbrak het aan efficiëntie. Openda miste het onmisbare.

De weinige supporters kregen best oké voetbal te zien. Doelpunten daarentegen... De jonge Duivels hadden met de vingers in de neus moeten winnen. En op Wales (1-0) had een punt ook al gemoeten. Doodzonde.

Vooral richting EK van 2021. Duitsland lijkt ongenaakbaar voor de eerste plek, ook beste tweede worden is nu moeilijk. Dan maar gewoon tweede worden en zo barrages halen? Het is niet verloren.

Op voorwaarde dat ze eindelijk eens scoren. En een stuntje tegen Duitsland zou ook wel welkom zijn.