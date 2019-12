Kijk straks live naar uitreiking Trofee Raymond Goethals: volgt Philippe Clement zichzelf op? Redactie

16 december 2019

10u45 1 Belgisch voetbal Vandaag vindt de uitreiking van de Trofee Raymond Goethals, voor de Belgische trainer die het voorbije jaar het best de figuur Raymond Goethals belichaamde , in het stadion van RWDM plaats. Philippe Clement (Club Brugge, ex-Racing Genk), Michel Preud’homme (Standard) en Wouter Vrancken (KV Mechelen) zijn de drie genomineerden. Volgt Clement zichzelf op? Kijk vanaf 12u30 LIVE naar de verkiezing op HLN.be!

Nieuw dit jaar bij de uitreiking is de ‘Trofee Dominique D’Onofrio’. Hiermee wordt de beste jonge debutant in de Jupiler Pro League gelauwerd. Ook zal een nieuw initiatief worden aangekondigd in verband met de actie ‘Casa Hogar’, de stichting die door de Rode Duivels tijdens het uiterst succesvolle WK in 1986 in Mexico werd opgezet en die nu door voormalig bondsvoorzitter Michel D’Hooghe wordt gedragen.

Clement won in 2018 de Trofee Raymond Goethals, Preud’homme kreeg hem twee jaar eerder. Andere namen op de erelijst zijn Eric Gerets (2011), Peter Maes (2012), Francky Dury (2013), Marc Wilmots (2014), Hein Vanhaezebrouck (2015) en Felice Mazzu (2017).