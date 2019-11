Kijk hier naar de hoogtepunten van de Red Flames, waaronder een pijnlijke blunder van de doelvrouw Redactie

08 november 2019

19u08

Bron: VTM NIEUWS 0

De Red Flames leggen met een 9 op 9 in hun EK-kwalificatiegroep voorlopig het perfecte rapport voor. Op kop samen met Zwitserland, maar België heeft meer goals gemaakt. Na zeges thuis tegen Kroatië en in Roemenië startten ze ook Kroatië prima met 0-2 op het halfuur na goals van Wullaert, op penalty, en Philtjens. Maar na een onwaarschijnlijke blunder van Evrard vonden de Kroatische vrouwen even voor de pauze de aansluiting. In de tweede helft liepen overtuigende Flames toch weer verder uit. Philtjens maakte haar tweede, ook De Caigny mocht juichen.

15': 0-1 Wullaert

26' De Caigny tegen deklat

31': 0-2 Philtjens

40': 1-2 Lubina na flater Evrard

55': 1-3 Philtjens

80': 1-4 De Caigny