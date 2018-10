Kiese Thelin stond aan aftrap in match die parket onderzoekt: “Hoop dat alle schurken verdwijnen”



14 oktober 2018

In de Zweedse media heeft Isaac Kiese Thelin gereageerd op het omkoopschandaal dat ons voetbal in de ban houdt. De Zweedse aanvaller van Leverkusen stond vorig jaar op het veld bij Waasland-Beveren in de door het parket onderzochte wedstrijd tegen KV Mechelen.

“Toen ik over de zaak las, ben ik meteen beginnen nadenken over die bewuste match”, aldus Kiese Thelin. “Maar ik denk dat de doelpunten niet vreemd waren. Ik ging alvast voluit. Mocht iemand me gecontacteerd hebben (om het resultaat te beïnvloeden, red.), dan was ik meteen naar de politie gegaan. Ik hoop dat alle schurken na het onderzoek verdwijnen.”