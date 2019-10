Kevin Maes met maar liefst 70 punten goed voor hoofdprijs als weekwinnaar Gouden 11 Redactie

09 oktober 2019

12u23 0 Gouden Spelen 70 punten alsjeblieft! Kevin Maes sprokkelde dat aantal bijeen op speeldag 10 en wint een prachtige LG Smart TV. Hierboven kan je zijn winnende team vinden en de overige prijswinnaars.

Ook zin in zo’n exemplaar of een van de vele andere prijzen? Surf snel naar www.gouden11.hln.be en schrijf voor vrijdagavond 18 oktober jouw ideale team in. Veel succes!

O ja, zondag om 11u30 gaat ook de GOUDEN CROSS officieel van start. Stel jouw ideale ploeg samen op www.goudencross.hln.be en maak kans op 5.000 euro of een van de vele andere prijzen!

De winnaars:

LG Smart TV 55UK6300: Kevin Maes

iPad Air 2 16GB (refurbished 4*): Nadine Van Landuyt

iPhone 6S 16GB (refurbished 4*): Willy Verhulst

Pilafoot: Jeannine Verplancke

Pilafoot: Patricia Van Landuyt

Philips MCM233 micromuzieksysteem: Danny Verhulst

Jan Verheyen DVD-box (12 dvd’s): Iwan Selis

Philips SHB6250 hoofdtelefoon: David Vastenavondt

Matterhorn Gin Norbert: Heyndricks-Gyse

Matterhorn Gin: Jeroen Cardoen

Matterhorn Gin: Steven Bussche

David Beckham Made Of Instinct (M) EDT 50ml: Chaum Noothet

David Beckham Made Of Instinct (M) EDT 50ml :Jochen Vermoortele

David Beckham Made Of Instinct (M) EDT 50ml: Daan Hasevoets

Domo friteuse DO461FR: Sascha Delcol

Peper & Zoutmolen Marjo: Suetens

Peper & Zoutmolen: Frederik Bevers

Peper & Zoutmolen: Kim Berne

Philips Sporthoofdtelefoon SHQ1300LF: Dieter Van Dessel

Gratis ploeg Gouden 11: Daniel Timmerman

Gratis ploeg Gouden 11: Jens Demanet

Gratis ploeg Gouden 11: Paul Malcorps

Gratis ploeg Gouden 11: Lionnel Beirlaen

Gratis ploeg Gouden 11: Anke Adriaansen

Gratis ploeg Gouden 11: Dany Vande Velde