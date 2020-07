Kersvers Lommel-coach Liam Manning (34) is zeker van zijn stuk: “Wil hier een nieuwe voetbalcultuur installeren” KDC

31 juli 2020

07u00 0 SK Lommel Rustig en tegelijk zeker van zijn stuk: Lommels nieuwe coach Liam Manning (34) maakte gisteren een prima indruk tijdens zijn officiële persvoorstelling. “De dag dat je begint als hoofdtrainer weet je dat je ooit zal worden ontslagen, maar in principe ga ik wel de tijd krijgen om hier een nieuwe voetbalcultuur te installeren”, aldus de gezant van ‘moederclub’ Manchester City.

Vijf dagen is Liam Manning ondertussen aan de slag bij Lommel SK. De eerste indrukken over zijn nieuw omgeving zijn alvast positief. “De trainingsfaciliteiten, de ontvangst, de gretigheid van de spelersgroep, de kennis binnen de technische staf: daar ben ik zeer over te spreken”, vertelt Manning, die eerder jeugdtrainer was in wereldsteden als Londen en New York. “Lommel is een rustigere omgeving dan wat ik in de voorbije jaren gewend was, maar dat vind ik totaal niet erg. Integendeel, mijn gezin – dat binnenkort over komt – en ik houden erg van de natuur.”

Maar Manning komt natuurlijk niet naar Noord-Limburg om te fietsen en te wandelen in het groen. Zijn missie is de visie van de City Football Group – waartoe Lommel SK sinds kort behoort – uitdragen. “City staat voor attractief, sprankelend voetbal. Bedoeling is om dat ook hier te brengen, met veel jonge talenten die worden omringd door een paar routiniers”, legt Manning uit. “Vaak kom je als speler of trainer in een club terecht waar al een bepaalde cultuur heerst. Ik krijg nu de kans om zelf een cultuur te installeren, heel interessant. Of ik daar de tijd voor zal krijgen? Garanties heb je nooit in het voetbal, maar men heeft mij gezegd dat niet alleen de naakte eindresultaten in rekening zullen worden gebracht. Ook de sportieve ontwikkeling van de club en de spelers is van tel.”

Bij City en Lommel is men er van overtuigd dat Manning de geknipte man is om dat groeiproces te begeleiden. Ondanks zijn jonge leeftijd heeft de man al heel wat watertjes doorzwommen als opleider bij Ipswich Town, West Ham en New York City, het Amerikaans filiaal van Manchester City. “Als speler zat ik in de jeugd van Ipswich, maar een profcontract zat er niet in. Daarop waagde ik mijn kans bij het IJslandse Selfoss. Een mooie levenservaring, maar in dat jaar besefte ik ook dat ik nooit een grote carrière als speler zou maken”, blikt Manning terug. “Op mijn 21ste ben ik dan al in het (jeugd)trainersvak gerold. In die zin ben ik toch al behoorlijk ervaren. In het voorbije jaar kwam daar nog een schat aan ervaring bij. In de academie in New York, waar ik aan het hoofd stond, zaten jongens van 42 verschillende nationaliteiten: heel verrijkend.”

Dat Manning nu voor het eerst T1 wordt, vindt hij zelf een logische volgende stap. “Vanzelfsprekend besprak ik de aanbieding van Lommel eerst met mijn vrouw. Ze zei: ‘Je beseft toch dat je als hoofdtrainer ooit zal worden ontslagen’. Hoewel ze wellicht gelijk heeft, kon dat me niet tegenhouden”, glimlacht Lommels nieuwe sportieve eindverantwoordelijke. “Ik moest dit doen om mezelf verder te kunnen ontwikkelen. Wat de mensen van mij mogen verwachten langs de lijn? Soms zal ik driftig staan coachen, soms rustig staan toekijken. Afhankelijk van wat de ploeg naar mijn aanvoelen op dat moment nodig heeft. In die zin is het heel belangrijk dat ik de karakters binnen de groep zo snel mogelijk probeer te doorgronden. Ik zie die jongens in de eerste plaats als mensen en dan pas als voetballers. Die menselijke aanpak is wel typisch voor mij.”

